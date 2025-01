Tennis, Caso Clostebol: processo a Sinner il 16 e 17 aprile

E’ ufficiale: l’udienza per l’arbitrato del Tas sul Caso Clostebol che riguarda Jannik Sinner avrà luogo il 16 e 17 aprile a Losanna. Lo ha annunciato lo stesso Tribunale arbitrale dello sport, precisando che il procedimento si svolgerà a porte chiuse. Positivo lo scorso marzo al torneo di Indian Wells, il tennista azzurro era stato assolto dall’ITIA ma la Wada ha impugnato l’assoluzione, chiedendo al tribunale svizzero una squalifica di uno o due anni.

Procede intanto alla grande la preparazione del num.1 al mondo in vista degli Australian Open, dove l’altoatesino è chiamato a difendere il trofeo conquistato lo scorso anno. Dopo Alexei Popyrin, Sinner è tornato in campo, battendo in due set il numero 11 del ranking Atp Stefanos Tsitsipas nell’esibizione serale della Rod Laver Arena, antipasto di lusso del primo Slam dell’anno, al via domenica.

Il giorno di debutto di Jannik sarà lunedì 13 gennaio. Lo hanno comunicato gli organizzatori del torneo australiano. Il campione in carica esordirà sulla Rod Laver Arena contro il cileno Nicolas Jarry, con orario ancora da definire. L’azzurro è nella parte alta del tabellone e nello stesso giorno sono previsti anche i debutti di Nardi (contro Diallo), Musetti e Arnaldi, che si affronteranno in un derby. Tra le donne lunedì 13 sarà il giorno di Swiatek e di Bronzetti.