Grazie Mirko Cocco per averci fatto esplorare il Vicentino: ti aspettano altri impegni e nuovi traguardi

Puntuale, per duecento domeniche, ci ha accompagnato a scoprire percorsi più o meno noti del vicentino. Abbiamo chiamato la rubrica “Esplorare il Vicentino” (qui tutti gli articoli) e per quattro anni ha fatto scoprire a noi della redazione e a voi lettori e lettrici, quanto è bella, diversificata e ricca di escursioni la nostra provincia. Alcune da brividi e per esperti, altre (la maggior parte) adatte a tutti.

Nel frattempo lui, Mirko Cocco, oltre ad esplorare e a divertirsi anche con sport un po’ estremi (almeno per noi, che viviamo di sedia, scrivania e computer), ha brillantemente preso la laurea magistrale in scienze forestali e ambientali presso l’Università di Padova, l’anno scorso, e ha iniziato ora, a soli 24 anni, ad insegnare matematica, scienza e informatica all’Engim di Thiene.

Pacato ma con un fuoco dentro che arde, con “Esplorare il Vicentino” Mirko Cocco ha voluto accompagnarci alla scoperta del territorio, mettendo insieme la sua passione per la natura, che già nutriva durante le scuole superiori, periodo in cui ha creato anche un blog di pensieri e articoli sulla corsa. Poi, ha accettato l’avventura con Eco Vicentino: l’appuntamento domenicale con le sue escursioni, sempre accompagnate da splendide foto (tutte sue) e gli itinerari raccontati solo dopo esserci stato di persona.

Fra quelli che gli son più cari e che consiglia, ci sono gli Anelli delle Anguane a Valdastico, le cascate dei Papalini in Valle del Chiampo, le Piccole Dolomiti e i Gorghi Scuri di Marostica.

Alla domanda, però, su quale escursione gli sia rimasta maggiormente impressa, risponde “due valli dei mulini: quella di Lusiana e quella di Mossano”.

L’articolo di domenica scorsa è stato il 200esimo e l’ultimo, almeno per il momento: ora che ha esplorato quanto poteva esplorare, regalandoci “perle” che rimarranno nel tempo, con gli impegni che si accavallano Mirko si prende infatti una pausa dalla sua collaborazione su questo portale.

Noi gli siamo estremamente grati per la qualità e la quantità delle proposte che ci ha messo a disposizione: un patrimonio inestimabile, che continuerà a vivere nel sito e nei nostri social e che continueremo a riproporre. In attesa, chissà, di realizzare con lui qualche progetto che al momento custodiamo gelosamente.

Grazie mille Mirko! E buona strada, sempre!

La redazione di Ecovicentino.it