Cascate della Valle delle Basse e della Brassavalda

Una delle valli principali che scende verso l’abitato di Crespadoro è la Valle del Righello, la quale si origina dalle pendici di Cima Marana. Un tempo lungo i ripidi versanti della valle vi erano campi terrazzati e perfino alcune case abitate; oggi invece il luogo si presenta piuttosto selvaggio, con il bosco che ha riguadagnato le superfici sottrattogli, divorando le antiche masiere, le case in pietra e i vecchi sentieri. Di essi rimane qualche flebile traccia, mentre resistono le carrarecce più larghe e un po’ più frequentate che permettono di accedere a queste zone. La perla di questa zona della Valle del Chiampo è la Cascata della Valle delle Basse, che si origina da un piccola forra immissaria della valle principale.

Cascate Valle del Brassa a Crespadoro 1 di 4

Per ammirarla occorre salire da Crespadoro alla Contrada Rapanei; all’altezza di un tornante della strada si prosegue quindi lungo la strada vicinale da Egani per Righello, una carrareccia che si inoltra nel bosco per risalire la Valle del Righello. Dopo circa mezzo chilometro si noterà una traccia che si stacca dalla via principale per scendere verso il fondo della valle: basta seguirla per giungere ad un rozzo ponte in cemento nei pressi del quale vi è una piccola superficie a prato. Si prosegue ancora per poco lungo il sentiero ben evidente che porta verso la parte finale della Valle delle Basse, valletta secondaria di quella del Righello, fino a giungere alla bella Cascata della Valle delle Basse, a cui piedi vi è una piccola pozza circolare, luogo ideale per le calde giornate estive. Il salto d’acqua si origina dalla stretta forra soprastante, la quale non si lascia svelare per l’ansa che descrive poco prima della cascata.

Ritornati nella valle principale si può scendere di poco lungo il corso del torrente per ammirare degli altri piccoli salti d’acqua in una sorta di canyon. Proseguendo a risalita della Valle del Righello si osservano i vecchi terrazzamenti eretti dai montanari che un tempo vivevano qui; erano luoghi severi, così come si può intuire lungo i ripidi sentieri.

Cascate della Valle delle Basse 2 1 di 3

Salendo sulla sinistra idrografica vi è un bel sentiero che conduce a Contrada Lasta passando per le rovine della Tezza dei Lasta.

Si è ormai in prossimità del valico che separa la Valle dell’Agno da quella del Chiampo. Qui vi è la strada che porta al paese solatio di Marana: percorrendola si passa in località Brassavalda, dove si possono ammirare due cascate proprio a lato della strada.

La prima si trova fra due alte pareti di roccia stratificata, mentre la seconda è un alto e lineare filo d’acqua tra due versanti erbosi ed alimenta una fontana.

Per scendere a Crespadoro conviene proseguire ancora per poco lungo la strada asfaltata. Si incontra dapprima Contrada Sottocengio, dalla quale cala un sentiero ripido e diretto alla Valle del Righello. Variante più tranquilla è quella di Contrada Bosco, dove una carrareccia scende più dolcemente passando per diverse contrade fino al centro di Crespadoro.