Le Cascate della Lora a Recoaro Terme

Il Sentiero delle Cascate della Lora è un breve ma piacevole itinerario che si sviluppa ai piedi delle Piccole Dolomiti nel Comune di Recoaro Terme. Oltre alle cascatelle formate dall’Agno di Lora, lungo il percorso si può godere di alcuni fra gli scorci più suggestivi delle crode recoaresi, insieme alle testimonianze della Grande Guerra sul Colle della Gazza.

Il punto di partenza si trova a Malga Lora, sopra la quale domina la mole del Torrione Recoaro. Si segue la strada che conduce al Rifugio Cesare Battisti fino al tornante seguente, dove si stacca una mulattiera diretta alla valletta sottostante. Inizia quindi la salita all’interno di una faggeta, la quale, dopo circa mezz’ora, sbocca alla sella prativa dei pascoli di Malga Rove.

cascate lora 1 di 4

Qui la vista si apre sui vicini monti Gramolon, Zevola e Tre Croci; poco lontano, oltre alcuni ciliegi, vi è una torbiera, zona umida dove crescono alcune interessanti specie floreali come gli eriofori.

Eventualmente, con una breve deviazione, si può salire alla vicina vetta del Monte Rove.

Successivamente si prosegue in quota, diretti al Rifugio Cesare Battisti posto sul Colle della Gazza. Si può scegliere se seguire il sentiero 120, che attraversa gli impluvi dei numerosi vaji della Catena delle Tre Croci, oppure scendere al Pozzo Sarantonio (piccolo laghetto nel bosco) e quindi risalire in breve al rifugio. Ad unire i due sentieri vi è il Trincerone, testimonianza della Grande Guerra su questi monti.

Cascate Lora 2 1 di 5

Giunti al Colle della Gazza, dove si trovano altre trincee, si inizia la discesa verso le Cascate della Lora. Queste ultime non compiono grandi salti di quota, bensì sono formate da numerose cascatelle in sequenza che rendono comunque la loro visita suggestiva. Al loro termine si incontra la presa d’acqua che convoglia il flusso alla Vasca Obante, la quale alimenta più in basso la vecchia centrale idroelettrica Marzotto.

Ritornati sulla strada asfaltata si conclude infine il percorso a Malga Lora. L’itinerario è adatto anche alle famiglie e impegna per circa 3 ore di cammino a passo tranquillo; fermandosi in uno dei locali presenti in zona si possono gustare i prodotti tipici recoaresi, come i famosi gnocchi con la fioretta.