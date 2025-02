Previsioni 25-27 febbraio, peggioramento alle porte: piogge in pianura e neve in quota

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Dopo un periodo di tempo stabile, una perturbazione dalla Francia si sta spostando verso il centro-nord Italia. Una depressione che andrà ad approfondirsi sull’alto Tirreno, determinando un deciso peggioramento sul Vicentino con piogge diffuse in pianura e nevicate abbondanti sulle Prealpi.

Martedì 25 febbraio

La mattina il cielo sulla nostra provincia si presenterà coperto per nubi basse e dense foschie. Non ci saranno fenomeni di rilievo. Nella seconda parte della giornata le prime deboli pioviggini arriveranno sui settori meridionali del Vicentino, in estensione verso sera al restante territorio. La neve cadrà in montagna oltre i 1400-1500 metri di quota. Temperature massime in calo.

Mercoledì 26 febbraio

Giornata di maltempo su tutto il territorio. In pianura pioverà per tutto il giorno con accumuli previsti generalmente dai 20 ai 30 mm di pioggia. In montagna la neve cadrà copiosa, dai 1400 metri della mattina in calo nel pomeriggio verso i 1100/1200 metri. Durante i rovesci più intensi non si esclude qualche leggera imbiancata anche più in basso. Sono attesi, oltre i 1500 metri dai 20 ai 35 cm di neve fresca. Temperature in ulteriore lieve calo, estremi termici in pianura tra 6 e 9 gradi. Venti in rinforzo dai quadranti orientali.

Giovedì 27 febbraio

Giornata variabile senza previsione di precipitazioni. Momenti soleggiati si alterneranno ad altri più nuvolosi, soprattutto lungo i rilievi montuosi. Le temperature saranno in aumento nei valori massimi.

Tendenza nel lungo termine

Tra venerdì e sabato correnti più fredde ed instabili porteranno un debole peggioramento sull’alto vicentino con precipitazioni nevose al di sotto dei 1000 metri. Nel fine settimana le temperature torneranno ad avere valori pienamente invernali.