Passeggiata al Monte Bregonza a Brogliano

Risalendo la Valle dell’Agno, al cospetto dei tre massicci del Carega, del Sengio Alto e del Pasubio, si incontra il piccolo paese di Brogliano.

Il centro è posto alla destra idrografica della valle ed è lambito dal corso del fiume Agno. Nei pressi della piazza si trova la piccola altura del Castello, che lascia immaginare la presenza di una fortificazione medievale atta al controllo dei territori vicini.

Una dorsale di colline ripara l’abitato ad ovest, con il cocuzzolo boscoso del Monte Bregonza che si stacca da essa, mentre a est l’altra dorsale collinare che racchiude la valle termina con la cima del Monte Verlaldo.

La salita al Monte Bregonza è una breve passeggiata ma che regala una magnifica vista sulla verde Valle dell’Agno. Conviene partire direttamente dal centro storico di Brogliano, sfiorare la bella chiesa ornata da motivi geometrici bianchi e rossi e risalire Via Finotti. Alla propria destra si trova il colle del Bregonza, del quale si riesce già a vederne la croce posta sulla cima.

Giunti in Contrada Finotti, all’altezza del bivio della strada asfaltata si tiene la destra; dopo poco la strada diventa sterrata, ma subito la si abbandona per seguire un sentiero che sale nel bosco segnalato da un cartello marrone dell’Anello Ecoturistico Piccole Dolomiti. Si giunge a un’ampia sella prativa dalla quale la vista è libera di spaziare sull’alta valle, dove i pascoli verdeggianti si alternano a tratti di bosco e mano a mano le colline lasciano il posto alle crode rocciose delle Piccole Dolomiti.

Per raggiungere la cima del Monte Bregonza da qui basta prendere la carrareccia diretta al cucuzzolo che si trova di fronte: qualche scalino ed ecco che si incontra la croce vista prima salendo. Il luogo è molto tranquillo e trasmette pace, contornato da qualche panchina in legno e diversi alberi. Ci si può fermare un momento e lasciare vagare lo sguardo e i pensieri.

Da qui volendo si può proseguire seguendo i cartelli dell’Anello Ecoturistico Piccole Dolomiti fino alla chiesa di Quargnenta, dalla quale anche qui si gode un bel panorama.

Per compiere un itinerario ad anello conviene scendere per la frazione di San Martino, dove si trova la pieve più antica della Valle dell’Agno, che vanta una storia millenaria. Magnifica la vista in primavera della pieve sopra un arativo di colore rosso vivo per via della fioritura dei papaveri.

Da essa infine si torna a Brogliano seguendo i soliti cartelli marroni, passando per Contrada Finotti.