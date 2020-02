Paura per una famiglia (con un bimbo piccolo) uscita di strada

La notte scorsa, alle ore 1, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ca’ Magra a Carrè per la fuoriuscita di un’auto finita in bilico in un piccolo canale di scolo: tre feriti lievi, fra i quali un bambino di 15 mesi.

La squadra dei pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza la Bmw X4 stabilizzando con dei pali telescopici. Hanno estratto da un finestrino il bambino di 15 mesi, mentre i genitori sono stati aiutati a uscire dal portellone posteriore.

Tutti e tre i componenti della famiglia sono stati presi in cura dal personale del Suem e portati all’ospedale di Santorso per ulteriori accertamenti. Nessuno dei tre è rimasto ferito gravemente.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale.