Serie A: il Milan batte la Roma 2-1 e galoppa a punteggio pieno. Cade il Verona a Sassuolo (3-1)

In uno dei due anticipi della terza giornata di campionato il Milan batte 2-1 la Roma all’Olimpico. Con Dybala infortunato e Pellegrini lasciato inizialmente in panchina, Mourinho si affida alla coppia El Shaarawy-Belotti. Pioli riconferma in blocco la formazione che ha vinto con il Bologna e con il Torino.

La prima occasione da gol per i rossoneri arriva al 5’ che, con l’ausilio del Var, si trasforma in rigore. Sul dischetto c’è Giroud che porta il Milan in vantaggio. Mourinho al 31’ fa entrare Pellegrini a causa del forfait di Aouar per un fastidio muscolare alla coscia. I giallorossi sono costretti spesso a ripiegare e a limitare le proprie azioni d’attacco al contropiede, non si rendono quasi mai pericolosi.