Auto abbatte il palo della linea telefonica e carambola nel campo: c’è un ferito

Automobile finita fuori strada nella prima serata di ieri lungo la strada provinciale Sp8, in territorio comunale di Barbarano Mossano in area di campagna: l’unico occupante del veicolo – una Polo Wolkswagen – sarebbe rimasto seriamente ferito e quindi soccorso in regime di emergenza dai vigili del fuoco e dal personale sanitario in autoambulanza.

La richiesta di aiuto immediato al 118 è stata inoltrata al numero di emergenza 118 poco prima delle 19.30 di venerdì da un residente della zona, attirato dal rumore improvviso proveniente dalla strada, in via Rampezzana, che si trova in località Ponte di Barbarano.

L’impatto frontale tra il veicolo e un traliccio della linea telefonica ha sfondato la parte anteriore della vettura, abbattendolo, facendola carambolare in un campo coltivato attiguo alla carreggiata di marcia. Sconosciute le cause della perdita di controllo della Polo da parte del conducente: bisognerà attendere il report e i rilievi della pattuglia dei Carabinieri giunta sul posto dalla stazione locale. Una distrazione, l’alta velocità, un malessere alla guida o, ancora, vista la zona di campagna, anche l’attraversamento di un animale selvatico potrebbero aver causato l’incidente.



I pompieri vicentini arrivati da Lonigo si sono subito occupati della messa in sicurezza il mezzo, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale San Bortolo a Vicenza. Non si hanno notizie più dettagliate, per il momento, sulle sue condizioni di salute.