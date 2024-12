“A te – che ci leggi e ascolti – e famiglia!”. I videoauguri cantati da un trio speciale

Laura, Federico e Davide, un trio speciale, quasi una novella rivisitazione della Natività del Signore nei giorni del Natale e dintorni. Con al posto di mangiatoia, bue e l’asinello, un basso, una batteria e qualche microfono. Senza dimenticare i cappellini “babbonatalizi” dai colori bianchi e rossi – sempre tanto cari a noi vicentini – e la ricerca di brani che richiamino l’atmosfera e la magia del planetario Christmas. Come il titolo “Hark! The herald angels sing” composto quasi 300 anni fa e rivisitato in chiave Natale 2024.

Mamma alla voce, papà e figlio 15enne agli strumenti e cori. Un famiglia vicentina, come tante ma insieme speciale, dove la musica si respira in casa e che da quasi 20 anni ormai suona e canta “in proprio” gli auguri per le feste e li invia poi ad amici e parenti, spaziando dall’Alto Vicentino – vivono a Zanè – al Basso Vicentino, visto che “Fede” è originario di Noventa.

Infermiera lei, musicista professionista lui, il più piccolo studia per “diventare grande” e la musica passione di famiglia non poteva che coinvolgerlo di anno in anno, da bebè agli albori di queste originali clip di auguri che, come da tradizione, alla vigilia del Natale arrivano puntuali su telefoni e pc di nonni, zii, cugini, amici e colleghi, di tutto un po’. E che, oggi anche noi della redazione di Eco Vicentino, con il permesso degli autori di questa simpatica e ben riuscita iniziativa, rivolgiamo a tutti voi nostri cari lettori (e ascoltatori di Radio Eco Vicentino), prendendo da una famiglia creativa di Zanè un pizzico di amore e brio da regalare a tutte quelle vicentine che oggi si riuniscono per concludere la festa.

Buon Natale (e dintorni), ovviamente, dalla famiglia di Eco e Radio Ecovicentino!

IL TESTO TRADOTTO IN ITALIANO

Ascoltate! Gli Angeli Messaggeri Cantano

Ascoltate! Gli angeli messaggeri cantano

“Gloria al Re appena nato!

pace sulla Terra e misericordia per gli altri

Dio e i peccatori si sono riconciliati”

Gioiose, tutte le nazioni si alzano

si uniscono al trionfo dei cieli

con l’ospite angelico proclamano:

“Cristo è nato a Betlemme”

ascoltate! Gli angeli messaggeri cantano

“Gloria al Re appena nato!”

Ascoltate! Gli angeli messaggeri cantano

ascoltate i messaggeri

ascoltate i messaggeri

Ascoltate! Gli angeli messaggeri cantano

ascoltate i messaggeri

ascoltate i messaggeri

Ascoltate! Gli angeli messaggeri cantanoAscoltate! Gli angeli messaggeri cantano

“Gloria al Re appena nato!

pace sulla Terra e misericordia per gli altri

Dio e i peccatori si sono riconciliati”

Gioiose, tutte le nazioni si alzano

si uniscono al trionfo dei cieli

con l’ospite angelico proclamano:

“Cristo è nato a Betlemme”

ascoltate! Gli angeli messaggeri cantano

“Gloria al Re appena nato!”