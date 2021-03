Auto finisce fuori strada dopo l’orario di “coprifuoco”: feriti i due occupanti

Sabato sera con incidente stradale nel capoluogo berico, dove è scattata intorno alle 23 la richiesta urgente di soccorsi dopo il cappottamento di un’automobile finita fuoristrada e ribaltata su un lato all’altezza del confine con il comune limitrofo di Torri di Quartesolo.

Un’emergenza che ha richiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco oltre che del personale sanitario del Suem, giunto con due ambulanze inviate sul posto, in viale della Serenissima, per la necessità di valutare le condizioni di salute delle due persone rimaste bloccate nell’abitacolo. Non ci sarebbe il concorso di altri veicoli nella dinamica dell’incidente

I pompieri arrivati dalla sede centrale a Vicenza si sono occupati della messa in sicurezza della vettura finita in un campo nei pressi del centro commerciale “Palladio”, aiutando i due occupanti, “ammaccati” ma in grado di muoversi in autonomia, a uscire dall’alloggio interno. I feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 e portati al vicino pronto soccorso del San Bortolo per ulteriori controlli, con un codice di bassa gravità.

Ai carabinieri della stazione del capoluogo berico sono invece toccati i rilievi dell’incidente, oltre alle verifiche, quando il tempo e le condizioni di salute lo permetteranno, di verificare le motivazioni per cui i due protagonisti della vicenda stavano circolando in strada oltre le 22 di sera. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, invece, sono terminate intorno mezzanotte dopo aver recuperato il mezzo incidentato.