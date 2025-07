Comune “a domicilio”: il servizio per l’autenticazione delle firme e il rilascio di documenti arriva a casa

Nuova importante iniziativa a favore dei cittadini più fragili: l’amministrazione comunale di Schio ha deciso di organizzare un servizio gratuito a domicilio per l’autenticazione delle firme e il rilascio di documenti per le persone che, a causa di malattia o gravi difficoltà fisiche, non possono recarsi agli sportelli comunali.

Il servizio è già disponibile su richiesta per chi si trova in condizioni di infermità temporanea o permanente. L’intervento sarà effettuato da personale comunale incaricato dal Sindaco, direttamente presso il domicilio del richiedente. Qualche esempio: una signora anziana con difficoltà motorie deve autenticare una firma per la delega della pensione: potrà farlo senza muoversi da casa, fissando un appuntamento con lo sportello QuiCittadino. O ancora: un cittadino allettato ha bisogno della carta d’identità, potrà richiederla e riceverla direttamente al proprio domicilio; una persona con disabilità temporanea, come chi si trova in convalescenza post-operatoria, potrà accedere agli stessi servizi senza doversi spostare, ma solo in caso di urgenza.

“Questo servizio è un segno di attenzione verso chi si trova in situazioni di fragilità – commenta il sindaco, Cristina Marigo – e attraverso il quale cerchiamo di eliminare barriere e semplificare la vita a chi, già provato dalla malattia, non può affrontare ulteriori ostacoli burocratici”. Il servizio sarà totalmente gratuito e in questa fase sarà monitorato dagli uffici comunali. Per maggiori informazioni o per richiedere l’intervento a domicilio, è possibile contattare lo Sportello QUICittadino al numero: 0445 691242.