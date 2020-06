Danneggia le fioriere e scappa: è caccia al “pirata dell’aiuola”. Con l’aiuto dei cittadini

Vasi di plastica distrutti, piante rovesciate e terriccio sparso sull’asfalto. Questa lo scenario che tanti automobilisti si sono trovati di fronte stamattina ad Arzignano in via Kennedy, all’imbocco di una rotatoria, segnalando il fatto alla polizia locale e ad alcuni amministratori che non intendono affatto lasciar correre: con l’aiuto chiesto ai cittadini e delle telecamere di sorveglianza si cercherà con ogni mezzo di risalire al veicolo che, con ogni probabilità, nel corso della notte ha urtato l’aiuola spartitraffico. Potrebbe trattarsi di una lancia Y, ma è solo una supposizione in cerca di riscontri oggettivi. Servono conferme da parte di qualcuno di passaggio nel momento della “sbandata” che possa aver notato un qualsiasi veicolo finito sopra i cordoli della struttura di delimitazione delle corsie di traffico, per poi risalire a chi lo guidava attraverso i dati del targa system. Per farlo, però, è necessario conoscere almeno l’orario approssimativo in cui si è verificato l’episodio, per poi approfondire sui monitor. Da qui l’appello apparso sui social e sui portali istituzionali vicini all’amministrazione comunale di Arzignano. “La polizia locale Ovest Vicentino chiede aiuto ai cittadini per meglio individuare la fascia oraria dell’incidente – scrive appunto l’assessore alla Sicurezza Enrico Marcigaglia – per poter poi individuare il colpevole attraverso le telecamere targa system. Grazie a tutti”. 1 di 4

I danni non sarebbero di grave entità, ma serviranno comunque alcune centinaia di euro per pulire, ripristinare le condizioni precedenti all’incidente lieve e riconferire il giusto decoro urbano all’infrastruttura pubblica. Sarebbero quattro le fioriere andate in frantumi, l’area intorno è stata transennata in attesa dell’intervento dei tecnici comunali. A infastidire comuni cittadini e amministratori, però, come sempre in questi casi è il mancato senso civico. Per il pirata della strada, o forse meglio definirlo come pirata dell’aiuola, si prospetta una salata sanzione in caso venga riconosciuto, ipotesi tutt’altro che remota.