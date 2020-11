Disposta l’autopsia sul pensionato deceduto nel camper. La moglie è fuori pericolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Bisogna attendere ancora per celebrare il funerale di Roberto Grego, il 71enne morto sul colpo in seguito ad un drammatico scontro sulla strada avvenuto mercoledì 11 novembre nel territorio comunale di Nove. La Procura, infatti, ha disposti ulteriori accertamenti per completare il quadro delle cause della collisione, con esame autoptico che sarà effettuato sul corpo del pensionato di Romano d’Ezzelino in queste ore.

Almeno la moglie Giuseppina Maria Polo, gravemente ferita nell’impatto contro un’auto, si sta riprendendo ed è stata dichiarata fuori pericolo nei giorni successivi al tragico incidente in cui ha perso la vita il marito, suo coetaneo, che viaggiava come sempre al suo fianco sul posto di guida. Per tre giorni è stata assistita nel reparto di rianimazione, prima dello scioglimento della prognosi di guarigione (non resa nota).

La donna avrebbe riportato traumi importanti, ma non corre più rischi per la sua vita, al pari della terza persona coinvolta nello scontro letale, tra la Citroen C3 guidata dalla 65enne di Torri di Quartesolo (F.M. le iniziali) e l’autocaravan. Quest’ultima è indagata d’ufficio per omicidio stradale e lesioni, mentre saranno i rilievi raccolti dalla polizia stradale di Schio intervenuta sul posto a contribuire a far luce si quanto avvenuto in quel maledetto mercoledì a metà pomeriggio, sulla strada provinciale 52. Disposta anche una perizia cinematica per acquisire ulteriori dati utili, come informa lo Studio 3A che cura gli interessi della famiglia Grego, nominando due consulenti di parte, un medico e un ingegnere, per seguire i due diversi accertamenti.

Per la vittima, pensionato ed ex restauratore conosciuto non solo a Romano ma in tutta l’area del Bassanese, non c’è stato nulla da fare dopo lo scontro improvviso in un tratto rettilineo. Ogni tentativo di rianimarlo sul posto, lungo via Santa Romana, si è rivelato vano in seguito ai traumi alla testa riportati nell’impatto. La coppia si stava recando per delle cure in ospedale a Vicenza, quando l’utilitaria sarebbe improvvisamente piombata sul camper, non dando il tempo di evitare l’ostacolo al conducente, subito deceduto.

Le esequie si celebreranno nella chiesa parrocchiale di San Giacomo di Romano d’Ezzelino, e saranno fissate non appena giungerà la comunicazione del nulla osta da parte del magistrato incaricato dal Tribunale di Vicenza. Toccherà ai figli della coppia l’organizzazione dell’ultimo addio e accompagnare la salma del padre, visto che per la madre ferita i tempi di recupero si preannunciano lunghi, a causa delle fratture riportate nello scontro. La comunità locale dove vive la famiglia è rimasta molto scossa alla notizia della tragedia.