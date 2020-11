Scontro mortale: auto contro camper, muore un pensionato. Ferita anche la moglie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora sangue sulle strade del vicentino, che tornano a registrare un tragico incidente mortale avvenuto in torno alle 15.30 di oggi lungo la strada provinciale “Santa Romana”, nel comune di Nove. A impattare in un violento scontro frontale sono stati un camper in cui viaggiava una coppia di pensionati di Romano d’Ezzelino e un Citroen C3 con al volante una donna vicentina di 65 anni.

Ad aver la peggio è stato l’unico uomo tra le persone coinvolte, di 71 anni di età, morto sul colpo secondo le prime informazioni dal luogo dell’incidente. Le generalità non sono state ancora rese note. Le due donne, invece, sono rimaste ferite e trasportate in ambulanza all’ospedale San Bassiano. Non sarebbero in pericolo di vita ma sono in corso in queste ore gli accertamenti, entrambe sono sotto choc per quanto accaduto.

Sul posto lungo lungo la trafficata strada provinciale 52 sono giunti i sanitari del Suem, i vigili del fuoco e la polizia stradale, che si è occupata di deviare la viabilità e di ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente. Ci potrebbe essere stato un malore a causarlo, da parte di uno dei due conducenti, ma non si escludono altre ipotesi per spiegare la collisione frontale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

