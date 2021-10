Giornata delle famiglie al museo, in programma caccia al tesoro e laboratori didattici

Una caccia al tesoro alla scoperta dei tesori culturali della città, scegliendo tra due diversi itinerari, in centro storico e a Monte Berico. E poi numerose attività didattiche proposte nei musei del circuito cittadino. Vicenza si prepara così a celebrare la settima Giornata nazionale delle Famiglie al Museo, in programma domenica 10 ottobre, promossa da F@Mu con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Il comune aderisce con l’iniziativa “Sogni e segni della Serenissima a Vicenza – Caccia al tesoro per bambini curiosi”, dedicata alle famiglie con bambini fino a 12 anni che potranno scoprire i tesori culturali della città tra le vie del centro storico per concludersi in Basilica Palladiana, o a Monte Berico con arrivo al Museo del Risorgimento e della Resistenza. “Stimolare i bambini a scoprire nostri beni culturali giocando e divertendosi – dichiara l’assessore alla cultura Simona Siotto – farà di loro degli adulti rispettosi e orgogliosi dei tesori custoditi dalla nostra città, oltre che dei fruitori culturali maturi e consapevoli. È da questa profonda convinzione che ha preso forma “Sogni e segni della Serenissima a Vicenza”. Ringrazio l’intera squadra del circuito museale che, insieme al nuovo partner Museo del Santuario di Monte Berico, ha aderito con entusiasmo e creatività a questa nuova iniziativa. I bambini saranno chiamati a risolvere indovinelli e scoprire indizi, e alla fine saranno premiati con un tesoro. A Vicenza, candidata capitale italiana della cultura 2024 i bambini, e le loro famiglie, sono protagonisti”.

Per partecipare alla caccia tesoro e alle attività didattiche organizzate nei musei, le famiglie con bambini fino ai 12 anni devono innanzitutto iscriversi a uno dei due itinerari proposti, contattando entro sabato 9 ottobre lo Iat di piazza Matteotti, scrivendo a iat@comune.vicenza.it o telefonando al numero 0444320854. Domenica 10 ottobre, quindi, a partire dalle 9.30 per partecipare alla caccia al tesoro in centro storico (itinerario A) ci si presenterà all’infopoint Iat di piazza Matteotti o al Museo Diocesano di piazza Duomo, mentre per quella di Monte Berico (itinerario B) l’appuntamento è all’infopoint Iat a fianco del Santuario. Ogni famiglia può presentarsi ai punti di ritrovo all’ora più gradita, dalle 9.30 alle 15.45.

Nei punti di ritrovo i partecipanti riceveranno un kit composto da una shopper con il logo dell’iniziativa, la mappa con i quesiti della caccia al tesoro, una matita e un braccialetto per ogni partecipante, segno di riconoscimento che darà diritto all’accesso gratuito alle sedi museali che per il 10 ottobre propongono diverse simpatiche iniziative a misura di famiglia. La giornata è organizzata dall’assessorato alla cultura assieme ai partner del circuito museale cittadino, Intesa Sanpaolo per Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Cisa A. Palladio per Palladio Museum, Museo Diocesano di Vicenza, Museo del Gioiello, e il nuovo partner Museo del Santuario di Monte Berico, con la collaborazione dell’associazione Scatola Cultura e il supporto operativo del Consorzio Vicenza è. Tutto il programma è disponibile sul sito del comune di Vicenza.