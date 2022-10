Il centro di Thiene si rituffa nel 1492 con la Rievocazione storica e il Mercato rinascimentale europeo

Tutto pronto a Thiene per un fine settimana all’insegna della storia, con le suggestive atmosfere del XV secolo. Prende il via oggi, infatti, alle 15 la Rievocazione Storica e il Mercato Rinascimentale Europeo che gli Amici di Thiene, Comune e Confcommercio in collaborazione con l’Odg Pedemontana Veneta e Colli e Castello di Thiene propongono per immergere i vicentini e non solo nel mondo della fine del 1400.

Fra le iniziative da segnalare, la proiezione nel maxischermo installato in piazza Chilesotti del video storico “Thiene 1492”, mentre lungo la zona a traffico limitato la storia di Thiene rivivrà con i versi e le rime nella Storia della Scuola delle Muse e con i canti, la musica e la simpatia del cantastorie Emanuele e di sbandieratori e musici.

Sabato 8 ottobre alle 16 nel Campo della Natività (Piazza Ferrarin) si terrà La Storia si racconta, a cui seguirà Il ritorno vittorioso delle milizie Thienesi, Onori al vessillo della Serenissima. Alle 18.30 davanti al Palazzo Municipale si svolgerà la Vicinia della Terra di Thiene per richiedere al Doge la Concessione del Mercato Franco e l’invio dei messaggeri al Doge Serenissimo. Alla sera al Castello di Thiene spettacolo La Serenissima … tra Storia e Sogno: le prenotazioni possono essere fatte entro mezz’ora prima dello spettacolo e fino ad esaurimento posti presso il punto informativo di Piazza Ferrarin.

Domenica 9 ottobre alle ore 11, in Piazza Ferrarin il Doge concede il Mercato Franco e avverrà la Lettura della Dogale, con l’Esultanza del popolo della Terra di Thiene. La grande festa che animerà il centro inizierà alle 15 e l’evento clou del pomeriggio sarà alle ore 16 con Elegantia, le famiglie nobili del Contado visitano il Borgo: i visitatori potranno ammirare i bellissimi abiti d’epoca delle famiglie Porto, Thiene, Velo e Godi e quelli ugualmente affascinanti e suggestivi delle genti del contado.

Le due giornate vedranno il ritorno del Mercato Rinascimentale Europeo che animerà vie e piazze del centro, facendo rivivere alla città le suggestioni del passato: i luoghi di Thiene si animeranno con i nomi suggestivi di Campo della terra (Piazza Ferrarin – Mura Castello), Arena del Castello (Castello Porto-Colleoni-Thiene – Piazza Ferrarin), Borgo dei popoli (Corso Garibaldi centro), Campo della Torre Civica (Piazza Chilesotti), Contrada delle Arti e dei Mestieri (Corso Garibaldi e Via Trento), Campo dell’Allegrezza (Piazzetta Rossi), il Borgo delle Merci Foreste (Via Roma – Corso Garibaldi sud), Presidi delle milizie (Varco d’entrata Vicenza – Corso Garibaldi sud, Varco d’entrata Rovereto – Piazza Ferrarin nord, Varco d’entrata Bassano – Via Trento).

Il mercato esporrà composizioni agresti e Prodotti della Terra Thienese, bancarelle e mercanzie delle Nazioni di Euro XVI, i manufatti dei cordari, botteghe della carta, della paglia, della ceramica e del legno; scalpellini della pietra di Vicenza, decoratori, stuccatori, tintori, lanaioli, scarpari, artisti, scultori e personaggi del bosco si lasceranno ammirare dai passanti.

Gli Armati di Castell’Arquato a cura della Associazione Storica Città del Grifo di Arzignano faranno rivivere le scene di Accampamento con armigeri e tende. Il Campo di Tiro con l’Arco con esercitazioni è invece a cura della Compagnia Arcieri della Colomba di Thiene.

Nelle varie postazioni del mercato sarà possibile acquistare cibi dai profumi antichi e prelibati, come l’infilsà de fruti, il pane rustico, sfoje dolsi, cibi contadini, fritole de pomo, porchette sugli spiedi, prelibatezze della taverna con gastronomia della tradizione, arrosticini, fritole tonde.

Anche in questa edizione sono state coinvolte le scuole thienesi, l’Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene”, nonchè gruppi storici provenienti anche da altre regioni. I costumi sono stati tutti realizzati dal Laboratorio Amici di Thiene coordinato da Mirella Fontana e Mirella Meneghello, il coordinamento artistico è di Mirella Fontana, quello organizzativo è di Bepi Restiglian.

«L’associazione Amici di Thiene – commenta il Sindaco, Giampi Michelusi – è attiva dal 1997 e in questi decenni ha fatto crescere la Rievocazione Storica e il Mercato Rinascimentale Europeo, portandoli ad essere quei grandi eventi regionali che conosciamo e ideando e realizzando altre manifestazioni di spicco, come Natale di Fiaba e Thiene Tra Fiori e Sapori. Quest’anno, il gruppo festeggerà il quarto di secolo di vita, un traguardo importante per l’associazione che ha dato prova di dedizione, entusiasmo, generosità e attenzione nell’accuratezza della ricostruzione storica, con la giusta dose di creatività. Ringrazio a nome della città, tutti i volontari e auspico il successo di pubblico che il lavoro assiduo e paziente degli organizzatori merita».

«Sono particolarmente soddisfatta – spiega Marina Maino, assessora al Turismo e alla Riqualificazione del Centro Storico – del lavoro svolto in questi pochi mesi dall’insediamento di questa nuova amministrazione. Questo evento rappresentano un’occasione unica non solo per la qualità della proposta, che nasce sulla base di eventi storici realmente accaduti e ben documentati, ma anche come occasione per promuovere una socialità ritrovata».

Per Giuseppe Vittorio Santacatterina, presidente del mandamento thienese di Confcommercio, che suggerisce di aggangiare la Rievocazione alla festa thienese del baccalà, che ha una storia più lunga della più nota festa di Sandrigo ma che necessita di un rilancio. Santacatterina ha anche ricorda come «la concessione del privilegio del mercato franco sia all’origine della vivace vocazione al commercio thienese».

«È stato grande l’impegno che abbiamo profuso perché venisse celebrata degnamente quest’edizione che segna i 25 anni di attività degli Amici di Thiene – afferma Bepi Restiglian, coordinatore del gruppo e responsabile organizzativo della manifestazione – nel corso dei quali sono stati davvero tanti i volontari che hanno collaborato, motivati dall’amore per la nostra città. Ci piacerebbe che i visitatori, venendo a Thiene, possano poi conservare nel cuore i valori, la bellezza e l’entusiasmo con i quali tutti i figuranti si impegnano nel far rivivere questa parte di storia così qualificante per lo sviluppo della città. Una ragione in più per essere invogliati a tornare a Thiene».

«La Rievocazione Storica – spiega Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello di Thiene – ha radici lontane legate anche alla mia famiglia. È nata, quindi, una collaborazione naturale, che confidiamo di potenziare per promuovere sempre più il Castello e la Città verso un turismo territoriale ma anche internazionale».

Il mercato è visitabile sabato 9 ottobre dalle 15 alle 22.30 e domenica 10 ottobre dalle 9 alle 19. Visite al Castello: sabato 8 e domenica 9 ottobre dalle ore 10 alle ore 18. Per informazioni sarà attivo il Punto Informativo nel Campo della Natività (Piazza Ferrarin). Tutte le manifestazioni di Thiene 1492 sono ad ingresso libero. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Thiene