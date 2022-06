La relazione e l’ascolto al centro: nel fine settimana al Giardino Jacquard il Festival ConversAzioni

“Rimettiamo al centro la relazione“. È questo il focus della terza edizione del festival ConversAzioni, che si svolgerà dal 17 al 19 giugno a Schio nello splendido contesto del Giardino Jacquard. Quest’anno la manifestazione affronterà un tema quanto mai centrale del vivere civile: l’ascolto.

“Quanti tipi di ascolto esistono? – chiedono gli organizzatori – Quali le dimensioni su cui ci possiamo muovere per agire una delle competenze più difficili da decodificare? Perché ascoltare non è semplicemente udire, ma è anche comprendere al di là delle parole, sentire ad un livello più profondo, prendersi cura e dare attenzione”.

Ascolta “ConversAzioni Festival (17/18/19 Giugno al Giardino Jacquard di Schio) presentato da Carlo Foletto e Elena Borin” su Spreaker.

Il Festival per questo offrirà al suo pubblico prospettive diverse ed originali per esplorare i diversi modi ed ambiti in cui agire l’ascolto. Sarà interpretato con ironia e sagacia da Leonardo Manera, l’ospite “Vip” di questa edizione, che con il suo “Homo Modernus”, accompagnato dalla giovane e talentuosa fisarmonicista Martina Filippi, farà riflettere e sorridere sui paradossi del cosiddetto progresso.

Il festival offrirà anche la possibilità di vivere un’esperienza immersiva di ascolto attraverso l’audiolibro “Arsèn Lupin – La perla nera”, nel silent event “Il Giardino in Giallo”. Previsti, inoltre, i laboratori floreali in serra con Flora&Lab.ora e la musicoterapia con Umberto Colbacchini e Barbara Serafini, le degustazioni dei metodi Charmant e Champenoise con De Giacomi e dei vini naturali con Schio Wine Club.

Sarà affrontato anche il tema spinoso dell’iperconnessione con il professore di filosofia Carlo Cunegato e su potranno apprezzare le poesie del manager atipico Livio Gemmo. Infine saranno aperte le porte all’ascolto dei cittadini con il Consiglio di Quartiere Centro/Rossi, che avrà un punto d’ascolto stabile al Giardino in occasione del Festival.

L’ingresso agli eventi è gratuito, ma è gradita la prenotazione sul sito festivalconversazioni.it. Nel rispetto delle misure anti Covid19, è consigliato l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto, in presenza di affollamenti.