Le telecamere stanano il vandalo: denunciato un 20enne per i danni alla stazione dei treni

Quando si dice che la giustizia, magari lentamente, fa sempre il suo corso. Si sono infatti concluse le indagini della Polizia Locale tese ad individuare l’autore dei danneggiamenti delle porte dei bagni pubblici di pertinenza della stazione ferroviaria di Schio. Gli agenti infatti, a seguito di un’articolata attività di indagine, sono riusciti a stanare il responsabile dell’atto vandalico in un ventenne residente in città.

Incrociando le immagini delle varie telecamere di videosorveglianza presenti nel centro cittadino con quelle presenti presso la stazione ferroviaria, la forze dell’ordine hanno così potuto delineare l’identikit del sospettato, il quale, in una sera di fine estate, dopo avere vagato per il centro storico, si era diretto al piazzale della stazione dove, raccolta una grossa pietra dalle aiuole presenti, aveva compiuto il vandalismo.

Attraverso i filmati, non solo è stato possibile risalire all’atto vandalico ma anche al danneggiamento di una delle telecamere installate tra i binari ferroviari. Un lavoro di scrematura di tutte le immagini visionate che, nell’arco di qualche giorno, ha condotto compiutamente all’identificazione del giovane da parte degli agenti della Polizia Locale, giovane quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza. Un’azione, quella della Polizia Locale, che dimostra ancora una volta come sia sempre più fondamentale un capillare sistema di videosorveglianza che, integrato alla costante presenza sul territorio, anche di agenti in borghese, può portare a dare un nome ed un cognome ai responsabili di simili azioni purtroppo non rare anche nei centri minori.