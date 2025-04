Lisa Mattiazzi, liceale valdagnese, è la più brava d’Italia alle Olimpiadi di Italiano

Lisa Mattiazzi già lo scorso anno era stata l’unica vicentina ad accedere alle finali nazionali, quest’anno è andata ben oltre: unica vicentina, con altri cinque colleghi veneti, ad accedere alle finali nazionali junior e senior 2025 che si erano tenute a distanza il 27 marzo, è poi risultata essere la migliore d’Italia. “Una grande soddisfazione per tutti noi – commenta ancora Maria Cristina Benetti -, per i suoi insegnanti in primis, per un risultato che vede premiata una ragazza curiosa e dai mille interessi, umile ed affidabile, che si è meritata la giusta valorizzazione”.

Il mese prossimo Lisa, che abita a Valdagno con la famiglia, sarà impegnata anche alle finali di matematica a squadre di Cesenatico, anche lì per il secondo anno consecutivo.Nella sua scheda di presentazione alle Olimpiadi di Italiano di sè dice: “Sono una persona socievole, cerco sempre di fare nuove esperienze e devo avere sempre della musica in sottofondo qualsiasi cosa io stia facendo. Nel tempo libero mi piace molto disegnare o giocare a videogiochi rpg; quanto alle attività extracurricolari, frequento corsi di teatro e di hip hop, faccio parte della squadra per le olimpiadi della matematica della mia scuola e d’estate faccio l’animatrice ad un campo estivo. Il mio sogno? Mi basterebbe trovare un lavoro che mi piaccia e che mi consenta di realizzare qualcosa di concretamente utile. Mi piacerebbe anche adottare un gatto”. Le piacerebbe lavorare nel campo della ricerca, in particolare la biotecnologia in ambito medico,e la materia scolastica che la appassiona maggiormente è scienze, “in particolare tutto ciò che riguarda la chimica e la biologia, anche se mi piace molto anche la matematica. Sono particolarmente interessata anche nella storia, in particolare quella più recente”, aggiunge. Frequanta un corso di teatro e nel tempo libero scrivo brevi racconti su personaggi di sua invenzione oppure talvolta poesie, quando si sente ispirata.

