L’Ogd Pedemontana ospite al forum internazionale del Turismo, Cazzola: “Pronti a sfide importanti”

Grande soddisfazione per l’OGD Pedemontana Veneta e Colli, ospite con invito ufficiale tramite il suo Presidente Nicolas Cazzola al Forum Internazionale del Turismo di Firenze. Due giornate di intensi dibattiti all’evento, organizzato dal Ministero del Turismo e celebrato in un’intensa due giorni, fino ad oggi, alla Fortezza da Basso nel capoluogo toscano.

Un incontro che precede il primo G7 dedicato al settore turistico in programma dal 13 al 15 novembre, è stato ideato per esaminare, insieme ai rappresentanti del settore, le sfide presenti e future dell’industria turistica, con l’obiettivo di individuare strategie innovative e sostenibili. Il Forum si è aperto con i saluti istituzionali del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, del Sindaco di Firenze, Sara Funaro, e del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, cui ha seguito l’intervento del Ministro Daniela Santanchè. L’evento è stato

moderato dal giornalista Nicola Porro ed è stato articolato in dieci panel tematici, che

hanno visto la partecipazione di imprenditori, assessori regionali, esperti del settore e

rappresentanti delle associazioni di categoria. Tanti i temi trattati, che hanno spaziato dalla crescita economica alla formazione e allo sviluppo delle competenze, dall’accessibilità al turismo montano e marittimo, fino alle esperienze di turismo all’aria aperta, al benessere ed alla qualità dell’offerta turistica.

“Ci prepariamo a cogliere nuove opportunità di sviluppo e promozione – ha dichiarato Cazzola – ispirati dagli spunti emersi durante l’evento. Siamo pronti a tradurre le linee guida emerse dal Forum in azioni concrete. Il Forum ha confermato l’importanza di una strategia turistica che risponda alle sfide moderne e sappia valorizzare il territorio in modo innovativo e rispettoso delle sue tradizioni. Con questo obiettivo, puntiamo a diventare una destinazione d’eccellenza per il turismo italiano, offrendo esperienze autentiche, sostenibili e accessibili”. E sono tante le sfide che potrebbero interessare anche l’OGd vicentina: tra tutte, quella delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, dove l’organizzazione timonata da Cazzola potrà proporsi come destinazione complementare per i visitatori che vorranno scoprire il Veneto oltre le località montane: con un’area capace di offrire una gamma di esperienze autentiche ed alternative che spaziano dall’enogastronomia ai percorsi naturalistici e culturali.