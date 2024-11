Un cippo per ricordare Nassiriya: “E’ un grazie a chi opera nel nostro Paese e nel mondo”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ un ricordo ancora vivo quello celebrato stamane a Villaverla dove nelle adiacenze del parco giochi di Via Caduti di Nassiriya, a due passi dagli impianti sportivi, è stato scoperto un cippo a memoria del grave fatto avvenuto il 12 novembre del 2003 che procurò la morte a 19 italiani presenti in terra irachena nell’ambito della missione militare denominata “Operazione Antica Babilonia”.

Una celebrazione fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Villaverla dopo l’intitolazione della via nel 2017: “Sentivamo doveroso e mai scontato – ha commentato a margine della cerimonia il sindaco Enrico De Peron – un pensiero a quanti hanno dato la loro vita nel servire il nostro Paese e, più in generale, a tutti i Carabinieri e le forze dell’ordine che ogni giorno operano sul nostro territorio oltre che in complessi contesti internazionali”. Un grazie per l’organizzazione esteso, durante i saluti ufficiali, all’Associazione Nazionale Carabinieri ,sezione Moccelin di Thiene, al Gruppo Alpini di Villaverla, ai Combattenti e Reduci, all’AIDO Villaverla e ai molti volontari presenti alla breve ma suggestiva cerimonia.

Tanti i gagliardetti presenti, numerosi sindaci del territorio oltre al Presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin a testimoniare il valore di una memoria collettiva patrimonio per le generazioni future.