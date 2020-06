Lutto cittadino oggi ad Arzignano: l’ultimo omaggio prima dell’addio a Dino Antoniazzi

Il Comune di Arzignano regala a un suo cittadino un tributo simbolico che, oggi, si tradurrà in più atti concreti in suo omaggio. Il sindaco Alessia Bevilacqua ha firmato e proclamato stamattina l’ordinanza che decreta il lutto cittadino in occasione delle esequie solenni di Dino Antoniazzi, consigliere comunale e persona nota in tutta la Vallata del Chiampo per le centinaia di spettacoli ed eventi da lui ideati, promossi e condotti in circa 40 anni di microfono, palcoscenici e intrattenimento.

Dalle 15.30 alle 17.30 di lunedì 22 giugno viene infatti chiesto ai concittadini del compianto speaker e presentatore vicentino di ricordarlo ciascuno a suo modo, a partire dal quartiere di San Zeno dove viveva. E agli esercenti dimostrando la propria partecipazione al lutto tenendo le serrande abbassate nell’arco delle due ore previste per la cerimonia religiosa che si terrà oggi a Chiampo, fatte salve le attività essenziali.

Dino ha lasciato i propri cari giovedì scorso, dopo un’ultima apparizione in pubblico nel week end precedente in cui aveva accompagnato proprio la prima cittadina arzignanese. Da lungo tempo lottava contro un male infido che lo aveva messo a dura prova, debilitandone il fisico ma non la forza d’animo e la sua indole insieme combattiva e foriera inesauribile di idee, proposte e visioni che anticipavano spesso i tempi. In particolare nell’ambito degli eventi culturali popolari, musicali e di elogio alla bellezza delle donne della vallata. Si è spento a soli 62 anni, e la notizia della sua dipartita ha disseminato lo sconforto in tanta gente di Arzignano e Chiampo, solo per citare le due “roccaforti” della sua carriera che lo hanno visto nascere, crescere, formare la sua famiglia e, infine, lasciare il “palcoscenico”, sicuramente anche oggi tra gli ultimi applausi terreni che lo accompagneranno.

La funzione funebre è in programma alle 15.30 nel Santuario della Pieve di Chiampo, nella Chiesa della Grotta di Lourdes dedicata Beato Claudio Granzotto, luogo sacro tanto caro a Dino. Attese molte persone in preghiera oggi nel luogo preposto al saluto a fianco delle autorità di paesi e città dell’Ovest Vicentino, con la necessità di mantenere le misure di distanziamento sociale e di prevenzione ancora in vigore. In suo onore, le bandiere tricolori presenti nella città del Grifo saranno esposte a mezz’asta negli edifici pubblici.

“Dal cielo aiuterò e consolerò tutti“, proprio con questa frase, pubblicata nell’annuncio pubblico e attribuita al Beato Claudio, la famiglia Antoniazzi ha annunciato alla comunità la triste notizia. Cordoglio diffuso anche in Consiglio Comunale, presso le associazioni culturali e di volontariato della Vallata, in particolare l’associazione nazionale Alpini e la Pro loco.