In Sicilia le esequie del 13enne di Thiene colpito in spiaggia da un attacco cardiaco

Solo tre giorni fa giocava sulla battigia con la sua sorellina, sulla spiaggia delle “Pergole” a Realmonte, sul litorale di Agrigento dove si trovava in vacanza con la famiglia, mentre oggi, sempre in Sicilia, sarà salutato, per sempre, dalla chiesa di Raffadali. La cittadina di poco più di 10 mila abitanti, terra d’origine dei genitori del 13enne colpito da un malore fatale poco dopo le 18 di venerdì scorso, il cui sindaco ha proclamato ieri il lutto cittadino nella giornata del funerale, come tributo di vicinanza.

E’ un dolore immenso, quello per la prematura morte di Salvatore Spoto, che accomuna il paese siciliano a Thiene, dove “Sasà” – era il suo soprannome – da circa 4 anni viveva con i familiari. I genitori Pasquale e Antonella e la sorellina di lui, tutti presenti al momento del dramma, solamente pochi minuti dopo che la famiglia aveva preso posto in spiaggia, dove intendevano trascorrere qualche ora.

Proprio mamma e papà sono stati i primi a tentare di soccorrere il figlio, avvertiti da altri bagnanti che lo hanno visto accasciarsi nell’acqua bassa mentre giocava con la palla, nel tardo pomeriggio di venerdì. Un malore lo avrebbe sorpreso, senza avvisaglie, facendogli perdere i sensi. Il gruppetto era giunto solo da poche decine di minuti in una delle spiagge più suggestive della costa agrigentina, evitando deliberatamente le ore di maggior calore. L’apprensione è salita alle stelle in quei minuti concitati, considerando i problemi cardiaci del bambino noti ai familiari, di cui il ragazzino aveva sofferto in passato e per i quali era in attesa di un intervento programmato tra un paio di mesi, come riportano più testate locali. Subito è stato chiamato il 118 con l’arrivo sulla costa e l’atterraggio di un’eliambulanza e il trasporto aereo nel più vicino ospedale, in codice rosso.

Nel centro sanitario agrigentino “San Giovanni di Dio” il tredicenne studente delle scuole secondarie “Bassani” di Thiene è stato immediatamente affidato al reparto di rianimazione. Ma le sue condizioni di salute sono precipitate, qui è spirato poche ore dopo, gettando nello sconforto i genitori con, all’indomani, la tragica notizia a diffondersi prima in Sicilia e poi in Veneto. In breve tempo, dopo il rilascio della nulla osta per la sepoltura della salma, una volta constatate le cause naturali del decesso di Salvatore, la famiglia ha dovuto decidere il da farsi: i genitori ha scelto di celebrare il rito religioso nei luoghi d’origine, dove le spoglie di “Sasà” allora riposeranno in eterno. Oggi, alle 18, la celebrazione della santa messa.