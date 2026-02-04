Maltempo nel vicentino, crolla un pezzo del muro di Villa Cordellina

Le forti piogge che si sono abbattute sul vicentino hanno colpito al cuore la provincia di Vicenza sbriciolando un tratto di circa 10 metri del muro di cinta settecentesco del parco di villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, dove l’ente ha la sede.

I sassi si sono riversati lungo la ciclabile e fortunatamente in quel momento non transitava nessuno. Sono stati alcuni passanti a segnalare quanto accaduto e l’intervento è stato immediato.

A seguito di segnalazione infatti sul posto sono andati il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, il sindaco di Montecchio Maggiore Silvio Parise e l’assessore comunale allo Sviluppo e Manutenzione della Viabilità, al Patrimonio e al Demanio Valerio Giampaolo, per verificare la situazione e coordinare i primi interventi.

Le prime misure d’emergenza, necessarie a garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti, sono state messe in atto dal responsabile tecnico della villa Antonio Peretti e dal custode Valerio Rossin. Allo stesso tempo si sono mossi gli uffici tecnici di Provincia e Comune, per coordinare gli interventi di ripristino dei luoghi, tenendo conto che altri tratti del muro sono pericolanti.

“Il crollo è stato causato anche dalle forti piogge di questi giorni – ha dichiarato Nardin – L’obiettivo ora è di liberare quanto prima la pista ciclabile e procedere con una verifica completa di tutto il perimetro della villa. I tecnici della Provincia stanno avviando le verifiche necessarie per ripristinare il muro di cinta in sicurezza”.

Le intense precipitazioni delle ultime ore hanno dato il colpo di grazia a una struttura che presentava alcuni segnali di criticità, pietre mancanti e lievi inclinazioni. Situazioni di cui la Provincia era a conoscenza e per le quali erano già programmati interventi di restauro, trattandosi di un muro risalente al Settecento.

“Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di lavori che la Provincia sta portando avanti per Villa Cordellina Lombardi, compresi gli adeguamenti per rendere pienamente accessibile la sala del Tiepolo – ha concluso Nardin – Nel corso di quest’anno ci saranno importanti interventi, sia all’interno della struttura e sia al muro di cinta, per valorizzare e preservare uno dei beni più importanti del nostro territorio”.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.