Maltempo a Piana, la croce del campanile rischia di cadere. Chiusa la strada
A causa del rischio di caduta della croce del campanile della chiesa di Piana a Valdagno, a seguito del maltempo di questa mattina, è stato chiuso al transito veicolare il tratto di via Chiesa di Piana sottostante l’edificio, nel tratto compreso tra i civici 2 e 4/A. E’ vietato anche il passaggio pedonale nel tratto di marciapiede posto a confine con la chiesa.
La parrocchia sta organizzando l’intervento per la messa in sicurezza della struttura. La chiusura della strada sarà in vigore fino al cessare del pericolo.
La viabilità alternativa per raggiungere la parte alta della frazione è garantita dalle strade che passano per contrada Lattei, contrada Coste o Ponte Garzaro.
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