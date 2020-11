Mini lockdown verso la proroga per i comuni della Vallata dell’Agno, Chiampo e Arzignano

Per i cittadini dei sette comuni “fratelli” nella lotta alla diffusione dei contagi si rinnoveranno quindi le misure restrittive attualmente in vigore, allungandone la validità almeno fino a giovedì 3 dicembre. Questo almeno secondo le indiscrezioni filtrate nei giorni scorsi, in modo da ottemperare al mese esatto di sperimentazione. A Venezia si starebbe valutando l’ipotesi dello screening di massa della popolazione, sul modello dell’Alto Adige. L’ipotesi è presa in seria considerazione, ma è chiaro a tutti, amministratori compresi, che si tratterebbe di un’operazione da “zona rossa”. Secondo Zaia “i tamponi a tappeto non sono un’opzione da escludere nella valle dell’Agno, che stiamo studiando, e dove la diffusione del virus è data molto probabilmente dalla contiguità e dalla promiscuità sociale. Non è escluso che in futuro agiremo anche qui”. All’ospedale San Lorenzo di Valdagno si registrano circa70 ricoveri a fronte di una “capienza” inizialmente prevista di 20 posti letto Covid.

Tra i punti da rispettare che saranno oggetto di rinnovo nelle prossime ore si ricordano: la sospensione di tutti i mercati cittadini, l’accesso agli uffici pubblici tramite prenotazione telefonica oppure on line, la chiusura di parchi cittadini e aree verdi pubbliche in genere, il divieto di tenere feste private e di organizzare riunioni in compresenza fisica (anche all’aperto), fissando il limite massimo in 6 persone non conviventi. Sospese anche le attività in presenza di centri ricreativi, Università per anziani e tutte le altre attività già comprese nel testo del Dpcm, sportive comprese. Massima attenzione poi ribadita in tema di case di riposo, con visite limitate ai familiari in tutte le Rsa della zona e nei centri servizi equiparati.