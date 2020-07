Scaldaferro, motociclista di 38 anni muore sul colpo dopo lo schianto contro un’auto

Ancora un incidente mortale sulla tragicamente nota via Bassanese Superiore nelle vicinanze di località Scaldaferro, frazione di Pozzoleone. A perdere la vita in seguito a un terribile schianto è stato stamattina un 38enne vicentino a bordo di una moto, di cui sono in corso le procedure di identificazione, a cui seguirà la fase di notifica ai familiari.

L’uomo sarebbe morto sul colpo dopo una violenta carambola tra un’auto e un muretto di recinzione sul ciglio della carreggiata, un volo letale che gli ha provocato lesioni gravissime. In corso i rilievi sul luogo del sinistro sulla strada rettilinea all’altezza dell’incrocio che porta a località Friola. Impossibile al momento ricostruire cosa abbia determinato lo scontro tra i due veicoli coinvolti.

Le condizioni di salute del motociclista trovato esanime sull’asfalto erano disperate, tanto che il personale del Suem 118 non ha potuto che constatare il suo decesso una volta sul posto, annullando l’eventuale richiesta di un’eliambulanza che avrebbe accelerato i tempi di ricovero in ospedale. L’allarme e la concomitante richiesta di soccorso immediato è stato lanciato alla centrale operativa del 118 alle 9.15 di oggi, da un tratto di strada provinciale Sp52 tra le comunità di Friola e Scaldaferro.

Un percorso che collega di fatto le aree del Bassanese a quelle dell’hinterland del capoluogo Vicenza attraversando tratti di campagna e aree destinate a zone industriali, già teatro di altri eventi tragici recenti. Solo due mesi fa, infatti, poco lontano dal luogo dell’incidente odierno perse la vita una donna vicentina di 55 anni, travolta senza appello da un’auto mentre passeggiava dopo essere partita dalla sua abitazione di Sandrigo. Anche in quel caso, non si potà far nulla per strappare la vittima a un destino crudele.

