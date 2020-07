Auto prende fuoco sulla strada Priabonese. Salva la conducente, pompieri all’opera

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A finire “arrostita” è stata una Suzuki Vitara stamattina intorno alle 8.30 in località Priabona, dopo che la conducente, unica persona a bordo, aveva accostato percependo che l’auto su cui viaggiava aveva accusato un guasto. Tempo di percepire un odore acre e di vedere un primo filo di fumo provenire dal veicolo e poco dopo la vettura si è incendiata di colpo, lasciando poi a bordo strada solo un ammasso di rottami.

L’allarme è scattato nel territorio di confine tra Cornedo Vicentino Monte di Malo, lungo la strada Priabonese che collega l’Altovicentino all’Ovest Vicentino. I vigili del fuoco sono intervenuti precisamente in via Vicario, con un’autopompa per risolvere il rogo che ha completamente distrutto l’automobile di colore bianco.

Fortunatamente per la donna a bordo non ci sono sono state conseguenze dal punto di vista fisico, nonostante lo spavento iniziale e la preoccupazione per l’auto andata distrutta. Decisiva la prudenza dimostrata non appena si è accorta del malfunzionamento, mentre si dirigeva in direzione Priabona e cercando uno spazio dove sostare in una via laterale e allontanarsi immediatamente dalla Suzuki. In seguito la conducente è uscita in fretta dall’abitacolo, ha trovato riparo a distanza di sicurezza e chiamato aiuto attraverso il numero d’emergenza 118. Nel giro di una manciata minuti si sono sentite le sirene dei veicoli di soccorso dei vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Arzignano, che hanno lavorato fino a metà mattinata per lo spegnimento completo dell’incendio e mettere in sicurezza, di fatto, il rottame dell’automobile distrutta.

Difficile capire da dove sia originato il guasto che ha innescato le fiamme, visto cosa è rimasto della Vitara dopo le fiammate dirompenti che l’hanno avvolta. Dal racconto della proprietaria si ipotizza un guasto di natura elettromeccanica avvenuto durante la marcia tra i saliscendi di Priabona. Il traffico mattutino non ha risentito in maniera importante dell’episodio, anche se parecchi automobilisti incuriositi si sono soffermati a osservare quanto stava accadendo a distanza di sicurezza.