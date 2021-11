Muore sull’A4 un imprenditore agricolo originario della Vallata dell’Astico. Aveva 61 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un piccolo imprenditore del settore ortofrutticolo, vicentino di nascita e di crescita, di 61 anni di età, è rimasto vittima di un incidente autostradale mortale l’altro giorno nel tratto veneziano. Si chiamava Mauro Toniolo, originario di Arsiero, portando un cognome che lasciava chiaramente intendere la provenienza proprio dalla vallata dell’Astico.

Da una decina d’anni viveva e lavorava in provincia di Gorizia, a Romans d’Isonzo per la residenza ricavata dai documenti d’identità, come collaboratore di una ditta ben avviata di prodotti agricoli, l’azienda agricola “Sabrina”, con l’insegna portata nel van di colore bianco incidentato.

Il drammatico fatto di cronaca risale infatti a mercoledì della settimana in corso, con una carambola tra veicoli sull’A4 Milano-Trieste a provare la morte del vicentino. L’incidente fatale è avvenuto lungo il tratto veneziano della sede viaria, tra i caselli di Cessalto e San Donà di Piave. Il furgone su cui era unico occupante dell’abitacolo è andato in collisione con un autocarro condotto da un friulano, rimasto ferito.

Le conseguenze peggiori, però, sono state patite dal goriziano d’adozione, che a quanto si evince dai servizi della stampa locale sarebbe spirato sul colpo. Si sarebbe quindi trattato di un tamponamento, con il mezzo condotto dalla vittima a non evitare l’urto violento. Sul posto l’altro ieri sono giunte le forze dell’ordine, quelle di soccorso inviate dal 118 e anche il personale autostradale, ciascuno con diversi compiti da assolvere. Quello vitale, purtroppo, vale a dire il tentativo di rianimare l’autista, non ha avuto l’esito sperato.

Dopo aver lasciato Arsiero e il Vicentino Toniolo aveva vissuto in diverse località, fino a stabilirsi in maniera stabile poco lontano dal confine tra Italia e Slovenia, lasciando nella sua vallata natale solo alcuni parenti di secondo grado, comunque affranti dalla triste notizia appresa dai giornali locali. Anche il sindaco della piccola comunità giuliana, Michele Calligaris, ieri ha espresso cordoglio per morte del concittadino accolto in paese da tempo, lo stesso che ospiterà il funerale in una data ancora non resa nota.