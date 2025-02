Nelle ex serre di parco Querini una caffetteria sociale e culturale. Al via il bando per il no profit

È stato pubblicato nel sito del Comune di Vicenza l’avviso pubblico per assegnare la concessione dell’immobile delle ex serre di Parco Querini. I soggetti interessati potranno fare domanda entro le 12 del 14 marzo.

“Le ex serre di Parco Querini diventeranno un luogo di incontro, aggregazione e di svolgimento di attività di interesse generale e a beneficio della cittadinanza – spiega l’assessore al patrimonio e all’ambiente Sara Baldinato -. Il progetto dell’amministrazione prevede infatti di trasformare questo luogo, di recente riqualificato, in una caffetteria botanica, gestita da un ente del terzo settore che offra un servizio pubblico di piccola ristorazione, ma anche attività sociali, culturali, artistiche e ricreative in uno dei luoghi più suggestivi di Vicenza. Nell’aggiudicazione della concessione inoltre sarà tenuto in maggior considerazione lo svolgimento di attività commerciali che comportino l’inserimento e l’integrazione di persone con disabilità nel mondo del lavoro”.

La concessione riguarda l’immobile composto dalla serra fredda, dal belvedere, dalla serra calda e dal portico, per un totale di circa 330 metri quadrati, e durerà tre anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni.

Nella “serra fredda” è previsto un esercizio pubblico, con la somministrazione e vendita di bevande e alimenti, funzionale alle attività aggregative e associative. Nel locale della “serra calda” verranno esposte, con o senza vendita, piante e fiori e potrà essere prevista l’esposizione e la vendita di piccoli oggetti collegati all’attività.

Il canone è di 2.400 euro annui per il primo anno di concessione e di 3.600 annui dal secondo anno in poi. Gli interventi di adeguamento, gli arredi, la manutenzione ordinaria e il servizio di pulizia dei servizi igienici saranno a carico del concessionario.

Possono partecipare all’assegnazione i soggetti del terzo settore. L’aggiudicazione avverrà secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa e i criteri indicati dal bando.

La documentazione per presentare l’offerta va consegnata entro le 12 di venerdì 14 marzo all’Ufficio Protocollo del Comune di Vicenza, con raccomandata, da inviare al Comune di Vicenza – Corso Palladio n.98 – 36100 Vicenza; con consegna a mano, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 10 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18 presso l’Ufficio Protocollo in corso Palladio 98. Per maggiori informazioni è disponibile una pagina sul sito del Comune di Vicenza.