Notte di maltempo, allagamenti nel basso vicentino. A Vicenza Coc operativo

Notte di pesanti disagi quella appena trascorsa, dove la perturbazione giunta nel nostro territorio durante il tardo pomeriggio di ieri, ha creato pesanti disagi e numerosi allagamenti soprattutto nel basso vicentino: particolarmente colpiti Agugliaro, Barbarano e Nanto, ma anche a Longare con diverse strade interdette al traffico.

Un maltempo annunciato anche se in qualche caso, una serie di temporali autorigeneranti ha scaricato al solo quantitativi ben oltre i 100 millimetri: numerosi gli interventi delle locali Protezioni Civili oltre che dei Vigili del Fuoco, operativi nelle numerose abitazioni allagate. Particolarmente critica la situazione nella zona collinare di Nanto dove le strade si sono trasformate in veri e proprio corsi d’acqua invadendo cortili e scantinati: la SP degli Ulivi è chiusa dal chilometro 1+500 al chilometro 4+500 per frana, così come risultano interdette per allagamento Via Callisona e Via Cà Silvestre. Soccorsi all’opera anche con l’ausilio di volontari nelle vie Tomegno Muraro, Barbaran Capra, Degora, Cà Bassa.

Nel capoluogo il sindaco Giacomo Possamai ha disposto l’apertura del Coc, il Centro operativo comunale, nella sede del comando di polizia locale, da dove coordina il monitoraggio del territorio con gli assessori alla protezione civile Matteo Tosetto e alla mobilità Cristiano Spiller. Si segnalano allagamenti al sottopasso di Settecà e al sottopasso di via Vittime Civili di Guerra, chiusi alla circolazione stradale, lungo strada di Ca’ Balbi, via Bachelet, strada delle Caperse, strada del Tormeno e strada della Commenda. Ma tante sono le arterie periferiche in molti comuni andate in difficoltà per la tracimazione di piccoli canali di scolo o comunque corsi secondari: un tema di manutenzione che ritorna prepotente di pari passo con quello di un clima capace di scaricare in tre ore la pioggia di un mese intero.

La situazione attuale a Nanto