Previsioni mereo 24-26/09, settimana instabile con “parentesi” soleggiate

Situazione generale

Correnti artico-marittime dalla Groenlandia scendono verso la Gran Bretagna fin sull’Europa centro-occidentale. Correnti instabili che andranno a coinvolgere anche il Vicentino con qualche perturbazione in settimana.

Martedì 24 settembre

Dopo il fronte perturbato transitato in nottata, il cielo sulla nostra provincia andrà velocemente rasserenandosi già nella prima mattinata. Possibili nebbie sul basso Vicentino in dissolvimento. Soleggiato quindi nella prima parte della giornata su gran parte de territorio, poi delle velature andranno ad offuscare il sole per qualche ora, prima di nuove ampie schiarite al tramonto. Non si esclude in tarda serata/nottata qualche piovasco su alto vicentino. Temperature in lieve calo nei valori minimi, massime in pianura tra 21 e 23 gradi.

Mercoledì 25 settembre

La mattinata inizierà serena o poco nuvolosa. Nel pomeriggio nubi più presenti sulla fascia prealpina mentre in pianura sarà il sole protagonista della giornata. Temperature massime in lieve aumento con punte di 24 gradi. Zero termico che si porterà verso i 3.300 metri.

Giovedì 26 settembre

Inizialmente cielo variabile su tutto il Vicentino. Nel corso della giornata nubi in aumento a partire dai settori occidentali. Tra il pomeriggio e la sera piogge deboli o al più moderate sulla fascia prealpina e pedemontana. Temperature in linea col periodo. Estremi termici in pianura tra 14 e 22 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Una perturbazione più organizzata sarà in transito venerdì mattina. Continuerà l’instabilità anche nella giornata di sabato. Mentre domenica avremo ampie schiarite con correnti fresche e secche da nord che farà scendere le temperature di qualche grado.