Schianto in scooter mentre va a scuola: in rianimazione uno studente di 16 anni

L’allarme era scattato ieri mattina intorno alle 7.40. Si tratterebbe di un adolescente di Pianezze – notizia da confermare – che stava sopraggiungendo da via Monteferro per poi imboccare successivamente la Sp8 in direzione Marostica, in via Panica. L’incidente stradale è avvenuto all’altezza di un incrocio. Forse per una distrazione o una manovra errata mentre effettuava un cambio di direzione il ragazzo avrebbe perso il controllo del suo motociclo, per poi scontrarsi di striscio con un’Opel Corsa condotta da un automobilista vicentino.

Il minorenne è caduto rovinosamente sull’asfalto, riportando contusioni multiple e un trauma alla testa, protetto comunque dal casco. L’uomo al volante ha subito prestato aiuto al 16enne, chiedendo aiuto ad altre persone riversatesi in strada e in attesa dei soccorsi del 118. Il traffico è stato in parte bloccate in prossimità del luogo dell’impatto, con la polizia locale a intervenire per i rilievi e far defluire l’ingorgo sulla strada principale.