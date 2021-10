Sei nuove ambulanze all’Ulss 7, due per ospedale: sostituiscono le più vecchie

Con un tempismo quasi sospetto, data la manifestazione per la difesa della sanità pubblica nell’Alto Vicentino di sabato prossimo, oggi sono state consegnate ben sei nuove ambulanze, tutte insieme, all’Ulss 7 Pedemontana: saranno distribuite, due ciascuna, negli ospedali di Santorso, Bassano del Grappa e Asiago, dove andranno a sostituire mezzi ormai arrivati al limite del chilometraggio.

Non si tratta però solo di mezzi più “freschi”, ma anche più avanzati sul piano tecnologico, a tutto vantaggio della capacità ed efficacia di intervento nelle situazioni di emergenza.

Tutte le nuove ambulanze sono dotate di trazione integrale, garantendo così una mobilità ottimale anche nelle zone collinari e montane del territorio durante l’inverno. Ma è soprattutto negli equipaggiamenti di bordo che i nuovi mezzi rappresentano un netto salto di qualità rispetto a quelli che vanno a sostituire. Tra le tante dotazioni ci sono anche i dispositivi per rilevare la presenza di monossido e di altri fattori rischio ambientale per gli operatori e per i pazienti; un sistema avanzato di ventilazione in grado di supportare non solo i pazienti intubati, ma anche quelli che possono essere assistiti con una ventilazione non invasiva; un defibrillatore di ultima generazione con sistema di mantenimento della funzione cardiaca (utile ad esempio nei casi di grave bradicardia); un massaggiatore automatico per l’arresto cardiaco, che consente di trasferire i pazienti anche con arresto cardiaco in corso; un ecografo portatile nelle medicalizzate perché il medico possa svolgere ecografie direttamente sul luogo di intervento, per una diagnosi più accurata; infine, non mancano i più avanzati sistemi per la gestione avanzata delle emorragie e dei pazienti in shock.

Significative – spiega l’Ulss 7 in una nota – anche le dotazioni per quanto riguarda l’apparato di comunicazione: ogni mezzo è equipaggiato con connessione wi-fi e tramite rete cellulare, oltre che rete radio. Inoltre tutti gli infermieri a bordo sono muniti di un cellulare di servizio, con la possibilità quindi, in caso di necessità, di scambiare messaggi e informazioni per la Centrale Operativa del Suem 118 anche tramite smartphone, oltre che attraverso il tablet di bordo.

Infine, le nuove ambulanze consegnate oggi si aggiungono ai tre nuovi mezzi già consegnati a inizio anno, mentre entro la primavera del 2022 è previsto l’arrivo di ulteriori sei ambulanze: il tutto nell’ambito del maxi-piano di aggiornamento del parco mezzi di soccorso varato dalla Regione Vento tramite il bando unico gestito da Azienda Zero, che consentirà all’Ulss 7 Pedemontana il completo ricambio del parco mezzi – 15 ambulanze in tutto – nell’arco di appena un anno e mezzo.