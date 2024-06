“Outta My Head”: la thienese Chanel Dilecta scalda l’estate delle hit

“Outta My Head” letteralmente “fuori dalla mia testa” è il nuovo esplosivo singolo per l’estate 2024 con protagonista la voce calda e avvolgente della giovanissima artista di Thiene, Chanel Dilecta Apolloni, selezionata dal noto dj e produttore milanese Sparadise per questo nuovo e coinvolgente brano dance.

Perfettamente matchata alla voce della cantautrice inglese Nathalie Cookson, Outta My Head è una cavalcata molto melodica, fresca e ballabile in ogni contesto: un’intro molto melodico, quasi ipnotico, prima che entri il cantato di Chanel, in perfetta armonia con l’arrangiamento. Il ritornello è un chiaro riferimento ai brani French Touch anni ’90, che dà una gran carica e richiama il vero sapore dell’estate con le sue emozioni tutte da vivere. Un altro tassello che si aggiunge all’irresistibile ascesa della quattordicenne thienese, già protagonista di un decimo piazzamento di tutto rispetto al Junior Eurovision Song Contest di Yerevan nel 2022 dove Chanel ha degnamente difeso i colori italiani di cui è stata unica portabandiera.

Un successo già dai primi download per la performer classe 2009: non causale che Sparadise, che all’attivo vanta collaborazioni del calibro di Bobby Solo, Eve Angeli, Dj Lhasa, La Bouche, Jerry Ropero e Gipsy Kings, abbia voluto proprio lei. Neanche il tempo di finire il primo anno delle superiori che è già tempo di scalare le classifiche: tra un compito per le vacanze e l’altro, l’estate di Chanel è anche questa.