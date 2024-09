A Chengdu sfuma la finale per Musetti. Prossimo appuntamento Pechino dove ci sarà anche Sinner

L’azzurro è statoper 7-6(4), 6-1 dopo un’ora e 40 minuti di gioco. Il 19enne cinese è stato perfetto alla prima finale nel circuito ed è il primo 2005 a conquistare un titolo ATP.

Musetti messo in difficoltà da Shang. Musetti ha tenuto nel primo set, risolto al tiebreak dopo aver recuperato un break di svantaggio, ma è calato nel secondo parziale, giocato sempre in vantaggio da Shang. Eccezion fatta per il passaggio a vuoto nel dodicesimo game del primo set, il tennista di Pechino è stato impeccabile nei turni di battuta.

Dunque dopo le delusioni del Queen’s e di Umago, arriva anche Chengdu: “È stata una serata dura – ha detto Musetti dopo la finale – Complimenti a Jerry che ha giocato un tennis straordinario, sul campo è stato più bravo di me e ha meritato la vittoria. Questo è il primo di tanti titoli, gli auguro il meglio per la stagione e il resto della carriera. Era la mia quinta finale quest’anno e non ne ho vinta una, ma continuerò a lottare fino alla fine della stagione per conquistare un titolo. Non ci sono tanti tornei, ma farò del mio meglio. Spero di giocare un’altra finale in Asia, ma nonostante tutto sono soddisfatto di questa settimana”, ha aggiunto Musetti

Lorenzo comunque grazie alla finale di Chengdu guadagna una posizione nel ranking e torna n. 18 al mondo, in attesa di ritrovare il campo da giovedì all’ATP 500 di Pechino dove affronterà un qualificato al primo turno. Poi ci sarà il Masters 1000 di Shanghai.

A Pechino, dal 26 settembre al 2° ottobre, ci sarà anche Jannik Sinner, che inizierà il suo percorso contro Nicolas Jarry. Il China Open che un anno fa ha segnato l’inizio dell’ascesa dell’azzurro, sarà anche l’occasione per rivedere in campo l’altoatesino dopo il trionfo agli US Open. Il n. 1 al mondo debutterà contro il cileno, n. 28 al mondo e reduce anche lui dai quarti di finale a Chengdu. Al momento Sinner ha evitato Alcaraz e Medvedev che potrebbe incontrare soltanto in finale. Tra le teste di serie c’è anche Lorenzo Musetti: n. 6 del seeding, mentre in tabellone troviamo anche Flavio Cobolli (atteso all’esordio contro Bublik) e Lorenzo Sonego (vs Mannarino).