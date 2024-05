Sicurezza sul lavoro in ambito sanitario, non solo Spisal: l’Ulss 8 Berica investe in formazione

Formazione sulla sicurezza nel lavoro, una forma di rispetto prima di tutto per i lavoratori stessi, ma anche di civiltà applicata alla sfera professionale. In ogni ambito, quello sanitario compreso, conoscendo bene i rischi del mestiere per le professionalità del settore. Istanza ben note all’Ulss 8 Berica che nei giorni di vigilia della Festa del 1 Maggio, pone l’accento su un tema importante, andando “oltre” al servizio istituzionale che quotidianamente svolge lo Spisal rendendo nota al pubblico e all’utenza la serie di iniziative di prevenzione e supporto per la sicurezza di tutti i dipendenti: 3 mila quelli coinvolti in due anni.

Nella giornata del 28 aprile, domenica, sono stati infatti dedicati a questi temi i due punti informativi allestiti nell’atrio degli ospedali di Vicenza e Arzignano. Tra le varie iniziative messe in campo dall’azienda sanitaria per la tutela del personale, si rinnova l’impegno sul fronte della formazione, attraverso corsi su diversi ambiti come ad esempio l’antincendio, la sicurezza in situazioni ad alto rischio, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali contro il rischio biologico, la prevenzione degli infortuni nella movimentazione di pazienti, la prevenzione delle aggressioni o ancora la prevenzione dello stress da lavoro correlato.

“Complessivamente, sono stati oltre 3 mila i partecipanti ai corsi di formazione su questi temi organizzati nel biennio 2022-2023 – si legge nella nota esplicativa diffusa ieri – mentre ai corsi in programma durante il 2024 è prevista la partecipazione di circa 2.400 lavoratori. Oltre alla formazione prevista dalle norme del settore molteplici i servizi impegnati per la tutela del personale aziendale: il Servizio di Prevenzione e Protezione, le Direzioni Mediche per quanto riguarda la valutazione del rischio clinico, la psicologia ospedaliera (è attivo uno sportello di ascolto per il personale dipendente), i risk manager, la figura della consigliera di fiducia dell’azienda per i casi di mobbing o molestie; il tutto in collaborazione con i Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza”.

“Il tema della sicurezza interessa tutti gli ambienti di lavoro e tutti gli operatori della nostra azienda – sottolinea la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’Ulss 8 Berica – e viene presidiato attraverso una molteplicità di servizi che lavorano in modo integrato e sono impegnati ogni giorno per tutelare la salute dei nostri dipendenti. Al di là degli obblighi di legge, c’è la volontà di prendersi cura della loro protezione anche in una visione che vede il personale come una risorsa essenziale di questa Ulss e al quale va riconosciuto con gratitudine e grande rispetto l’impegno messo in campo ogni giorno per tutelare e promuovere la salute dei cittadini”.