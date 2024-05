Incendio nel deposito di legna per l’industria del mobile. Pompieri all’opera fino all’alba

Nottata di lavoro intenso per i vigili del fuoco delle sedi di Bassano del Grappa e anche di Vicenza dopo l’allarme scattato alle 23.20 di martedì sera da Rosà, dove uno stabilimento per la produzione e la lavorazione di legnami semilavorati è stato oggetto di un incendio, localizzato in un’ala adibita a deposito materiali.

La sede dell’azienda Arte Brotto Mobili è in via Pigna nel Comune rosatese. Non risultano persone ferite o intossicate nell’emergenza. La chiamata giunta alla centrale operativa ha permesso di agire con tempestività, dopo la segnalazione di un cittadino che parlava di fimo provenire dallo stabilimento.

I vigili del fuoco in servizio nella notte sono quindi giunti sul posto con un’autopompa, due autobotti, l’autoscala, il carro aria e 10 operatori, e dopo la prima fase di coordinamento sono riusciti a contenere le fiamme, per andare a procedere in un secondo momento allo smistamento e definitivo spegnimento, operazioni articolate che si sono protratte per ore. L’incendio è rimasto circoscritto al solo deposito di cippato e ha interessato circa 100 metri cubi di materiale.

Grazie alla disponibilità di un piccolo mezzo di cantiere per la movimentazione della terra tutto il materiale legnoso truciolato è stato portato all’esterno e bonificato con le dovute cautele del caso. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei pompieri, e per il momento dal comando provinciale del 115 non vengono fornite indicazioni in merito. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa, per verificare la natura accidentale oppure dolosa dell’incendio. Le forze impegnate nell’emergenza hanno lasciato l’area di Rosà solo all’alba di oggi, dopo oltre 6 ore di intervento.