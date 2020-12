Tamponamento a catena sullo svincolo tra A31 e A4. Due i feriti, nessuno in pericolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente autostradale di una certa identità ma fortunatamente con bilancio grave solo per quanto concerne i danni agli automezzi ieri, nel tardo pomeriggio, all’altezza dello svincolo tra l’A31 Valdastico e l’A4 Milano-Trieste.

Coinvolti in diversa misura quattro veicoli, tra cui un autoarticolato, e due automobilisti sono finiti in pronto soccorso al San Bortolo di Vicenza per accertamenti, ma anche per medicazioni e cure dopo il ricovero in codice giallo.

Lo scontro multiplo alle 17.40 di mercoledì si è concretizzato nel tratto ancora di pertinenza della Valdastico, proprio all’altezza dello svincolo con la rete principale in direzione Rovigo. Si è trattato in pratica di un tamponamento, le cui dinamiche sono oggetto di indagine da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi sul sinistro. Al pari di due ambulanze inviate dalla centrale operativa del Suem, che hanno raccolto due uomini con la dovuta cautela per assicurarli alle cure dei colleghi del pronto soccorso. Incolumi gli altri due guidatori coinvolti.

Le generalità e la provenienza dei malcapitati protagonisti loro malgrado dell’incidente non sono stati resi noti. La portata dello scontro multiplo, come è facile immaginare, in abbinata al punto di bivio autostradale all’altezza dello svincolo, ha provocato prima il blocco del traffico e poi lunghe file in coda con rallentamenti importanti in direzione sud, proprio in prossimità dell’ora di punta del flusso infrasettimanale del tardo pomeriggio.

I mezzi del soccorso stradale si sono occupati tempestivamente di rimuovere i veicoli incidentati, una volta ricevuto il via libera da parte dei poliziotti, “restituendo” l’intera carreggiata a disposizione degli utenti autostradali per la circolazione circa due ore dopo, mentre i cartelli luminosi invitavano a non accedere dai caselli di Dueville e Vicenza Nord in direzione Rovigo.