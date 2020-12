Passaggio di consegne tra i vertici delle Fiamme Gialle vicentine: “promosso” Rizzo

Una doppia promozione che implica un avvicendamento importante nel “quartier generale” vicentino della Guardia di finanza berica. A lasciare Vicenza dopo anni di onorato servizio è il colonello Sergio Demichelis, prossimo al trasferimento a Lodi, in Lombardia, dopo la promozione a comandante provinciale in capo.

A sostituirlo nell’incarico di comando del reparto di polizia economico finanziaria sarà il tenente colonnello Giuseppe Rizzo, già in forza nel Vicentino prima come guida della compagnia del capoluogo e poi del gruppo interprovinciale che comprende il bacino di Arzignano, Vicenza, Schio e Noventa.

Il momento del passaggio di testimone, coinciso con lo scambio di auguri, è stato sancito martedì mattina in contrà San Tomaso nel cuore del capoluogo berico, alla presenza del comandante provinciale Crescenzo Sciaraffa, elemento di vertice tra i finanzieri operativi in provincia di Vicenza. Il collega Demichelis lascia la città dopo tre anni produttivi, in cui si è dovuto subito occupare dell’indagine-scandalo sul crack della Banca Popolare di Vicenza, oltre a varie inchieste presenti sulle pagine di cronaca degli ultimi mesi, in tema di maxi evasioni fiscali smascherate. E milioni di euro recuperati attraverso sequestri e confische ratificate dalla Procura della Repubblica.

“Il nuovo comandante del nucleo di Polizia Economico Finanziaria, Ten. Col. Giuseppe Rizzo – così recita la nota della GdF – si è dichiarato onorato di questo nuovo e più prestigioso incarico di comando in un tessuto socio-economico di cui ha già maturato qualificata conoscenza grazie all’esperienza di servizio già sviluppata presso il capoluogo berico e della quale, nel più autorevole incarico di comando, avrà modo di mettere al servizio della collettività le specifiche peculiarità di investigatore economico-finanziario”.