Arriva il gelido Burian, temperature giù, pioggia e neve in arrivo già dal pomeriggio

Da questo pomeriggio avremo nel Vicentino l’ingresso di aria relativamente fredda di origine continentale: in poche ore alla quota di 1400 metri circa si passerà da una isoterma di 0° a una di -7°.

Questo tipo di entrate possono dar luogo a dell’instabilità atmosferica difficile da prevedere anche da parte dei modelli ad alta risoluzione. Quello che potremo aspettarci, quindi, nelle prossime ore, dopo una mattinata serena, è di veder nascere come “funghi” nubi cumuliformi.

Da metà pomeriggio a ora di cena sono previsti rovesci sparsi, soprattutto sul nord ovest vicentino, dove l’orografia del nostro arco prealpino sfrutterà un po’ l’effetto “stau” per correnti da est. La neve dai 600 metri di metà pomeriggio scenderà verso sera anche sui fondovalle e sulle pedemontane. Se ci saranno precipitazioni dopo le 18, non si escludono fioccate la sera anche su zone di pianura come Malo-Schio e la medio-bassa vallata dell’Agno e Chiampo. Gli accumuli saranno generalmente di 3/7 cm sulle Prealpi e spruzzate possibili fin quote di bassa collina.