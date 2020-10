Focus maltempo giovedì 15-10: piogge e neve in abbondanza sul vicentino

Un minimo depressionario in approfondimento sull’alto Tirreno, in spostamento verso l’alto Adriatico, determinerà un pesante peggioramento del tempo sulla nostra provincia già a partire da mercoledì notte.

Le precipitazioni più intense le vedremo in mattinata quando ci sarà richiamo sciroccale (venti da sud est), forti rovesci si sposteranno dal veneziano alle nostre prealpi vicentine dove per effetto stau le precipitazioni si “bloccheranno” per qualche ora, scaricando molti mm di pioggia in poco tempo.

La neve cadrà dalle quote medio/alte, generalmente dai 1700-1800m di quota. Oltre i 2000m cadrà quasi mezzo metro di neve fresca.

Nel pomeriggio i fenomeni saranno più intermittenti fino a cessare tra la tarda serata e la notte.

Sono attesi nelle 24h:

50-80mm di pioggia sulle Prealpi

30-60mm in pianura.

Possibili fenomeni franosi sui rilievi.