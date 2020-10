Primaria di Maglio di Sopra, 8 positivi: struttura chiusa. Riapre il reparto Covid del San Lorenzo

Il sindaco di Valdagno Giancarlo Acerbi ha comunicato in serata la disposizione presa dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) dell’Ulss 8 Berica con la quale è stata chiusa temporaneamente la scuola primaria della frazione di Maglio di Sopra.

Negli ultimi giorni sono risultati positivi al covid-19 un totale di tre alunni di una classe prima, insieme ad un componente del personale ATA e a quattro docenti. La chiusura è scattata da protocollo e in via precauzionale al fine di tutelare l’intero plesso, in quanto i docenti insegnano anche ad altre classi. Il polo di via Luigi Marzotto ospita un totale di 104 studenti, 11 docenti e 3 collaboratori scolastici.

Per tutti loro adesso scatta la quarantena di 10 giorni e nei prossimi giorni saranno sottoposti a tampone. Se l’esito sarà negativo l’attività scolastica potrà riprendere regolarmente. La quarantena riguarda ovviamente anche le famiglie dei positivi, mentre quelle degli altri alunni potranno continuare regolarmente la propria attività lavorativa seguendo rigorosamente tutte le consuete misure di prevenzione. Dalle informazioni comunicate uno solo dei positivi presenta sintomi da covid-19, mentre gli altri al momento sono asintomatici.

“Siamo in costante contatto con il dirigente scolastico – spiegano Acerbi e l’assessore all’istruzione Anna Tessaro – che sta predisponendo tutte le procedure sia per attivare la didattica a distanza che per provvedere alla sanificazione dell’intero edificio scolastico. Si tratta di una situazione già vista in altri comuni anche a noi vicini e che per il momento non desta particolari preoccupazioni. Per quanto non lo vorremmo, siamo pronti già da tempo anche alla gestione di queste criticità. L’invito alla cittadinanza rimane sempre quello di attenersi alle regole, senza farsi prendere da inutili allarmismi. Siamo vicini con il pensiero alle famiglie di tutti i nostri concittadini attualmente positivi, grandi e piccini, in un momento di indubbia preoccupazione. Vogliamo assicurare che ogni ingranaggio della macchina sta funzionando come deve, con l’obiettivo importante di preservare la salute della nostra comunità”.

Sempre nella giornata di oggi l’Ulss 8 Berica ha comunicato anche la riapertura del reparto covid presso l’Ospedale San Lorenzo di Valdagno. La decisione è stata presa per consentire il trasferimento temporaneo, per 5 o 6 giorni, di alcuni pazienti asintomatici, peraltro non provenienti dal territorio di valle, al fine di poter effettuare le sanificazioni dei locali in cui erano ricoverati.