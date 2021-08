In arrivo rovesci e temporali in Veneto, nei prossimi giorni calo delle temperature

Possibili rovesci e temporali sparsi nelle prossime ore in Veneto, accompagnati anche da rinforzi di Bora. Non si escludono fenomeni locali intensi con forti raffiche di vento e grandinate. Fino alle 18 di oggi rimane in vigore anche l’avviso di criticità idrogeologica emanato dalla Protezione Civile che ha dichiarato lo stato di attenzione per i disagi che potrebbero verificarsi lungo la rete idrografica minore di tutti e otto i bacini presenti nel territorio regionale.

Per i giorni a seguire il bollettino di Arpav prevede precipitazioni più probabili in montagna e poi un generale discreto calo delle temperature specie riguardo ai valori diurni a causa dell’instaurarsi una circolazione ciclonica, con impulsi di aria abbastanza fresca e a tratti relativamente instabile.

MARTEDì 24

In pianura, prevarrà un cielo poco nuvoloso; in montagna tempo variabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi più significativi nella seconda parte della giornata. Probabili alcune piogge anche a carattere di rovescio o temporale, più che altro sulle zone montane e pedemontane da metà giornata. Per le temperature minime prevarrà una diminuzione, a parte leggere controtendenze sulle zone costiere; le massime in montagna caleranno un po’, sulla bassa pianura aumenteranno un po’ e altrove saranno pressoché stazionarie.

MERCOLEDì 25

In pianura, prevarrà un cielo poco nuvoloso salvo addensamenti sparsi sulla fascia pedemontana dal pomeriggio; in montagna variabilità, con spazi di sereno anche ampi ma alternati ad addensamenti sparsi dalle ore centrali. Si potrà verificare qualche precipitazione sulle zone montane ed occasionalmente su quelle pedemontane, perlopiù a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale e le massime diminuiranno, salvo leggere controtendenze in quota.

GIOVEDì 26

Variabilità, con spazi di sereno anche ampi specie fino al mattino, nubi più presenti dal pomeriggio in montagna e alla sera anche sulla pianura nord-orientale. Crescente probabilità di precipitazioni, con rovesci e temporali. Per le temperature minime prevarrà un calo, a parte leggere controtendenze sulle zone costiere; le temperature massime a nord-est non varieranno molto, altrove subiranno un moderato aumento.