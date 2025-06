Allerta gialla per temporali, attenzione stasera e nelle ore centrali di domani

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’anticiclone africano che ha caratterizzato gli ultimi giorni con massime ampiamente sopra i 30 gradi anche sul vicentino ha le ore contate: sul nostro territorio è infatti previsto, dalla tarda serata di oggi, l’arrivo di un significativo fronte temporalesco.

Un episodio di maltempo generato da una goccia fredda in quota che, complice l’alto tasso di umidità e i bassi strati particolarmente caldi, potrebbe provocare fenomeni localmente molto violenti con forti raffiche di vento e nubifragi, accompagnati da intensa attività elettrica: non sono escluse locali grandinate anche di medie dimensioni. Per queste ragioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, in base ai dati meteo raccolti e diffusi da ARPAV, ha emanato un’allerta gialla per temporali dalle 15 di oggi sino a tutta la giornata di domani, lunedì 16 giugno. Come sempre in questi casi, la raccomandazione è quella della massima prudenza, riparando oggetti esterni facilmente danneggiabili oltre che, naturalmente, eventuali animali d’affezione.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.