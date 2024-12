Le previsioni per l’inizio dell’anno: nuvolosità in aumento, temperature in calo

Situazione generale

Continua il dominio dell’alta pressione sull’Europa Centrale e sulla penisola Italiana, anche se il suo apice è già stato raggiunto, sia nei valori massimi di pressione, sia nelle temperature massime raggiunte in quota. Il suo lento declino porterá un aumento della nuvolosità da metà settimana con qualche debole precipitazione ed un generale calo termico, soprattutto sui rilievi.

Martedì 31 dicembre

Sarà una bella giornata di sole sul medio e alto vicentino, mentre sulle zone più meridionali della provincia nebbie e foschie saranno in aumento anche nelle ore diurne. Temperature stazionarie in montagna con valori oltre le medie, mentre in pianura le minime potranno raggiungere i -2/-3 gradi.

Mercoledì 1 gennaio

Altra giornata di bel tempo su buona parte del territorio, tranne sul basso vicentino dove insisteranno nebbie o foschie. Forti gelate in pianura con temperature minime ovunque sottozero. Clima mite ancora sui monti, anche se si avvertirà un primo calo termico.

Giovedì 2 gennaio

Nubi in aumento già dal mattino preannunceranno l’arrivo di una debole perturbazione che tra la sera e la notte potrebbe portare qualche debole precipitazione sparsa, nevosa oltre i 1000 metri di quota. In pianura temperature minime in aumento, massime in generale diminuzione.

Tendenza nel lungo termine

Venerdì un impulso freddo e perturbato porterà deboli fenomeni soprattutto sul vicentino centro-meridionale. Fioccate sui rilievi in calo a quote collinari. Pausa delle precipitazioni sabato, in vista di una nuova perturbazione domenica con neve a quote basse.