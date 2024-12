Tennis, Unite Cup: l’Italia asfalta la Francia e approda ai quarti di finale

L’Italia del tennis brilla a Sydney. E’ show azzurro alla United Cup, dove il team composto da Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Sara Errani, Andrea Vavassori, Angelica Moratelli e Matteo Gigante, guidata da Renzo Furlan, si è qualificata per i quarti di finale, asfaltando la Francia con un netto 3-0. Dopo il trionfo contro la Svizzera arrivato con lo stesso risultato, gli azzurri volano ai quarti di finale, dove per qualificarsi bastava vincere un solo match per superare il turno.

Il pass era già stato staccato da Flavio Cobolli, autore di una splendida vittoria contro Ugo Humbert, n. 14 al mondo, con il punteggio di 3-6, 7-6(8), 6-2 in 2 ore e 4 minuti di gioco. Un risultato di prestigio per Cobolli che ha giocato alla pari con un top 20, indirizzando a suo favore il match al tie-break del secondo set, vinto dopo aver annullato un match point.

Ma gli azzurri non si accontentano: vincono anche Paolini e il doppio Errani-Vavassori. Jasmine Paolini, nonostante l’Italia fosse già qualificata, non fa sconti a Chloe Paquet e bissa il successo ottenuto contro Belinda Bencic. Incontenibile il gioco della tennista toscana contro cui la francese non riesce a opporre resistenza, arrivando sempre in ritardo sulla palla. Il punto di forza della Paolini è l’atteggiamento sempre determinato, anche nel secondo set, quando nonostante qualche difficoltà, non ha mollato un attimo, giocando con umiltà punto dopo punto. L’azzurra ha concesso una sola palla break in tutto il match: 70% di prime con il 72% di resa con questo colpo.

Nel doppio misto, Sara Errani ed Andrea Vavassori regolano i transalpini Elixane Lechemia ed Edouard Roger-Vasselin con lo score di 6-3 7-6 (3) in un’ora e 24 minuti di gioco. Nel primo set il duo azzurro domina nei primi game: vinti 12 dei primi 13 punti giocati, dei quali 11 consecutivi, zero break nel secondo gioco, si arriva velocemente al 3-0. La chiusura arriva in scioltezza sul 6-3 in appena 28′. La seconda frazione dura giusto il doppio del tempo: 56. Sul 5-5 gli azzurri sembrano trovare l’allungo decisivo strappando il servizio a quindici e portandosi sul 6-5, ma il controbreak transalpino, ferma lo slancio e porta al tiebreak. Errani e Vavassori ingranano la marcia e scappano sul 3-0, poi trovano un secondo mini break che vale il 6-2: il secondo match chiude i giochi sul 7-6 (3).

Prossimi avversari dell’Italia. Nei quarti di finale, che si giocheranno venerdì 3 gennaio 2025, la compagine azzurra si troverà di fronte la vincitrice del Girone F, oppure la seconda del Girone B, qualora dovesse uscire da quel raggruppamento la miglior seconda della città di Sydney. Nel Girone F il primato sembra un affare tra Gran Bretagna ed Australia, mentre nel Girone B la seconda classificata sarà la perdente della sfida tra Polonia e Repubblica Ceca.