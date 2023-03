Previsioni meteo 3-5/03, week end soleggiato con temperature in rialzo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

La depressione atmosferica e con essa le precipitazioni piovose si spostano definitivamente verso il Sud Italia, lasciando dunque il territorio del Nord Est e quello locale del Vicentino in particolare. Troveremo nei prossimi giorni ampi rasserenamenti in tutto il Veneto con le temperature massime in graduale rialzo nelle previsioni.

VENERDI 3 MARZO

La mattina si apre cielo sereno o poco nuvoloso sul basso Vicentino. Nubi più presenti su alte pianure e Prealpi. Nella seconda parte della giornata nubi irregolari intervallate con momenti di ampi spazi soleggiati. Temperature massime in aumento di 2/3 gradi.

SABATO 4 MARZO

Sostanziale bella giornata di sole su tutta la provincia. Poche nubi lungo i rilievi nelle ore pomeridiane. Temperature minime in lieve calo con previsione di possibili brinate a quote basse, massime in aumento. In pianura estremi termici tra +1 e +14 gradi.

DOMENICA 5 MARZO

Inizialmente sereno su tutto il territorio. Dal pomeriggio nuvolosità in sento sulle Prealpi dove la sera non si escludono deboli precipitazioni, nevose oltre i 1.200 metri. In pianura temperature stazionarie.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tempo molto incerto ad inizio settimana per correnti più instabili da nord ovest. Avremo qualche precipitazione di poco conto tra lunedì e mercoledì, nevosa oltre i 1.000 metri circa. Le temperature tenderanno a calare di qualche grado soprattutto nei valori massimi causa poco soleggiamento.