Meteo, schiarimenti in arrivo: tempo da variabile a soleggiato per il week end

Piogge residue in corso su una parte del territorio veneto, ma l’evoluzione del maltempo sta per lasciare alle spalle la nuvolosità e i rovesci d’acqua tipicamente estivi riservando da domani il posto, gradualmente, a cielo sereno e sole. In particolare per domenica.

Questa in estrema sintesi la situazione del meteo prevista per il fine settimana dal centro di Arpav Veneto, secondo il bollettino diffuso alle 13 di oggi pomeriggio.

VENERDì. L’evoluzione climatica generale per venerdì 17 luglio prevede una “circolazione ciclonica presente a inizio periodo sull’Europa centro-orientale che porta sulla nostra regione della nuvolosità e piogge, di carattere ormai residuo, con clima relativamente fresco; la situazione poi tornerà lievemente anticiclonica, con temperature in ripresa e più spazi di sereno, ma con ritorno di un po’ di attività convettiva sulle zone montane nelle ore più calde”. Da cieli coperti a schiarite, insomma, soprattutto sul finire di giornata, con clima più fresco rispetto all’afa percepita nei giorni scorsi.

SABATO. Tempo previsto prevalenza poco nuvoloso, a parte qualche addensamento più probabile fino al mattino ad Est e nelle ore più calde localmente sulla fascia pedemontana.

Precipitazioni a probabilità bassa (5-25%) di qualche pioggia anche a carattere di rovescio o temporale più che altro nelle prime ore a Nord-Est, per il resto fenomeni quasi assenti (probabilità nulla o molto bassa, 0-5%). Temperature minime in contenuto calo ovunque salvo che sulla costa, ove non subiranno sostanziali variazioni; le massime aumenteranno un po’.

DOMENICA. Cielo da sereno a poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Le minime subiranno un moderato calo a Sud-Ovest e per il resto contenute variazioni di carattere locale; massime in aumento, anche sensibile sull’entroterra centro-meridionale. Nei primi della prossima settimana cielo in prevalenza poco nuvoloso, con significativi spazi di sereno; temperature in aumento.